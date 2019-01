NBA – Infortunio Lonzo Ball | si allunga l’infermeria dei Los Angeles Lakers | le

NBA - infortunio Danilo Gallinari : la schiena si blocca - salta le prossime due? : Non è stata decisamente la migliore delle serate per Danilo Gallinari. La partita del numero 8 degli L.A. Clippers contro i Golden State Warriors è durata solamente otto minuti, vittima di un dolore ...

NBA – Infortunio LeBron James : aumentano i tempi di recupero - il ‘Re’ fuori altre due partite : aumentano ancora i tempi di recupero di LeBron James: il leader dei Lakers, fuori da 11 partite, salterà probabilmente le sfide contro OKC e Houston Nonostante il successo della notte contro i Chicago Bulls, i Los Angeles Lakers devono fare i conti, ancora una volta, con l’assenza di LeBron James. Il numero 23 dei giallo-viola ha saltato ben 11 partite, per quello che si può definire il peggior Infortunio della sua carriera. Per guarire ...

NBA – Infortunio Capela - non c’è pace per i Rockets : diagnosi e tempi di recupero : Ancora un Infortunio per gli Houston Rockets: dopo Chris Paul ed Eric Gordon, si ferma anche Clint Capela. Il centro svizzero dovrà stare fuori diverse settimane Gli infortuni sembrano voler mettere i bastoni fra le ruote alla stagione degli Houston Rockets. Dopo i lunghi stop di Chris Paul ed Eric Gordon, un altro problema fisico ha colpito una delle pedine fondamentali del roster di coach Mike D’Antoni: Clint Capela. Secondo i ...

NBA – Infortunio gravissimo per J. J. Barea : si teme la rottura del tendine d’Achille : Tifosi dei Dallas Mavericks con il fiato sospeso: bruttissimo Infortunio per J.J. Barea, si teme la rottura del tendine d’Achille Nonostante la vittoria sui Minnesota Timberwolves, i tifosi dei Dallas Mavericks non possono sorridere completamente. Il motivo? L’Infortunio occorso a J.J. Barea per il quale si prospetta una chiusura anticipata della stagione. Il cestista portoricano è caduto male dopo un layup, quando il ...

NBA – Infortunio LeBron James : si allungano i tempi di recupero per la stella dei Lakers : Lo staff medico dei Los Angeles Lakers allunga i tempi di recupero di LeBron James: infortunatosi il 25 dicembre, il leader dei giallo-viola ritornerà in campo il 16 gennaio “Il percorso di guarigione dell’Infortunio di LeBron James all’inguine sta procedendo al meglio”, a queste parole dello staff medico dei Los Angeles Lakers aggiungiamo un ‘ma’. Ma LeBron James dovrà stare fuori più del dovuto. Infortunatosi il 25 dicembre, ...

NBA - Kyrie Irving ‘scagiona’ Belinelli dopo l’infortunio all’occhio : Kyrie Irving ha parlato dell’infortunio occorsogli a seguito di un duro impatto col collega degli Spurs Marco Belinelli Kyrie Irving è stato costretto ad uno stop per infortunio a causa di un colpo subito dal nostro Marco Belinelli. Il play dei Celtics ha però scagionato il collega, dato che l’impatto è stato fortuito, anche se ci è voluto un controllo in stile Var per valutare l’eventuale malizia di Belinelli nel colpire ...

NBA – Infortunio Eric Gordon : nuovo stop in casa Houston Rockets! : Gli Houston Rockets devono fare i conti con un nuovo, pesante, Infortunio: nella sfida contro i Pelicans si è fatto male Eric Gordon La stagione degli Houston Rockets non sembra essere nata sotto una buona stella. Nonostante James Harden ce la stia mettendo davvero tutta per far fronte ai problemi della franchigia unicamente con le sue forze, trascinando i texani nelle zone alte della Conference con prestazioni da MVP (del resto è l’MVP in ...

NBA – Infortunio John Wall : stagione finita - il playmaker degli Wizards dovrà operarsi al tallone : Brutte notizie in casa Washington Wizards: John Wall si dovrà sottoporre ad un’operazione al tallone che lo fermerà per il resto della stagione Adesso sembra ormai ufficiale: gli Washington Wizards quest’anno non giocheranno i Playoff. Come se non bastasse un inizio di stagione complicato, nel quale sono arrivate solo 14 vittorie a fronte di 23 sconfitte che valgono l’11° posto ad Est, la franchigia capitolina ha perso anche il suo ...

NBA – John Wall - l’infortunio al tallone non passa : il playmaker dei Wizards fa ricorso al consulto di uno specialista : John Wall ancora alle prese con un infortunio al tallone che non intende passare: il playmaker degli Wizards si sottoporrà al controllo dello specialista Richard Anderson Piove sul bagnato in casa Wizards. La stagione dei capitolini non sta andando secondo i piani con un pessimo record stagionale di 13 vittorie e 23 sconfitte che mantiene Washington ben lontana dalla zona Playoff. A complicare la situazione ci si è messo anche ...

NBA - infortunio LeBron James - Lakers in allerta : l'assenza potrebbe essere più lunga del previsto : "Questa è la prima volta che chiudiamo un testa a testa combattuto nel finale, senza che lui fosse sul parquet. Se LeBron avesse giocato questa gara, probabilmente la conclusione sarebbe stata diversa"...

NBA - infortunio LeBron James : ecco l’esito della risonanza magnetica : Nba, infortunio LeBron James: fortunatamente per i Lakers non si tratta di nulla di grave per il King di Los Angeles Nba, infortunio LeBron James, l’esito della risonanza magnetica è stato negativo, una buona notizia per i Los Angeles Lakers. “Ho schivato un proiettile, ringrazio l’uomo del piano di sopra. Torno presto”, ha twittato LeBron, tranquillizzando i propri tifosi dopo la paura a seguito dell’infortunio occorsogli ...

NBA – Lakers - LeBron James commenta il suo infortunio : “di solito non mi preoccupo - ma…” : LeBron James fa chiarezza sulle dinamiche del suo infortunio occorso la notte di Natale nella sfida contro gli Warriors: in caso di lungo stop per Los Angeles sarebbe un brutto colpo Nonostante lo strepitoso successo contro il Golden State Warriors, maturato nella sera di Natale, i tifosi dei Los Angeles Lakers non possono sorridere pienamente. I giallo-viola devono fare i conti con l’infortunio di LeBron James che ha rimediato un ...

NBA - infortunio all'inguine per LeBron James nella vittoria dei Lakers su Golden States : Un problema all'inguine, che sarà verificato domani con una risonanza magnetica, ha costretto LeBron James a chiamarsi fuori nella gara tra Los Angeles e Golden State . Il n.23 dei Lakers è infatti ...

NBA - i Lakers battono i Warriors ma c'è l'infortunio di LeBron James : OAKLAND, USA, - I Los Angeles Lakers battono Golden State alla Oracle Arena per 127-101 ma perdono per infortunio LeBron James. La supersfida di Natale si risolve a favore dei gialloviola e questo ...