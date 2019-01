NBA | i risultati della notte | Jokic meglio di Jabbar | vincono tutte le big a Est

NBA 2019 - i risultati della notte (20 gennaio) : successi per Milwaukee - Toronto e Denver. James Harden (48 punti) trascina Houston contro i Lakers : Dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Favori del pronostico rispettati per Milwaukee, Toronto e Denver, che si liberano senza troppi problemi rispettivamente di Orlando, Memphis e Cleveland. Vittoria al supplementare per Houston contro i Los Angeles Lakers. successi anche per Oklahoma City a Philadelphia e per Indiana in casa contro Dallas. Grande spettacolo nella sfida più attesa tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con la ...

NBA - risultati. Cousins fa belli i Warriors. Allarme Gallinari - stop per la schiena : LA CLIPPERS-GOLDEN STATE 94-112 - Golden State, 32-14, vince la settima partita consecutiva, nona nelle ultime dieci, regolando i Clippers, 24-21, in una gara semplice e controllata senza grandi ...

Risultati NBA – Golden State si gode il ‘primo’ DeMarcus Cousins - Clippers ko. Sorrisi per Spurs e Blazers : Prima partita in maglia Golden State per l’ex Pelicans, che segna 14 punti e piazza tre assist. Infortunio alla schiena per Gallinari, costretto a lasciare il campo dopo otto minuti. Tutti i Risultati della notte Golden State Warriors piazza la sesta vittoria consecutiva, stendendo con il punteggio di 94-112 i Los Angeles Clippers. Un successo dal sapore dolce per gli uomini di Kerr, che si godono il debutto di DeMarcus Cousins. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 gennaio) : D’Angelo Russell trascina i Nets con 40 punti. Belinelli protagonista con i suoi Spurs - problemi alla schiena per Gallinari : Sono sette le partite giocate in questa notte NBA: nessuna di esse si è conclusa al supplementare, ma molte hanno regalato battaglia fino alle ultime fasi, oltre a mostrare prestazioni individuali di primo livello. C’è la firma di Marco Belinelli sul successo dei San Antonio Spurs in casa dei Minnesota Timberwolves per 113-116: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è protagonista del finale con cui la franchigia di Gregg Popovich ...

NBA - risultati della notte : Irving guida Boston - Brooklyn rimonta da -21 grazie a Russell : Boston Celtics-Memphis Grizzlies 122-116 È oramai diventato chiaro per tutti che i Boston Celtics sono la squadra di Kyrie Irving. Dopo i 27 punti con 18 assist realizzati contro Toronto, la point ...

NBA All-Star Game 2019 – Doncic verso la prima partecipazione da capitano : i risultati dopo la 3ª settimana di votazioni [GALLERY] : L’NBA ha pubblicato i risultati dopo la terza settimana di voazioni: Luka Doncic rischia di essere capitano alla sua prima partecipazione, Antetokounmpo e Irving si giocano il primato ad EST Il count down per le votazioni dell’NBA All-Star Game 2019 è quasi terminato. L’NBA ha pubblicato i risultati ufficiali dopo la terza settimana di votazioni e le somme dei voti (50% fan e 50% diviso fra giocatori e media) inizia a ...

Risultati NBA – Vittorie per Hornets e Lakers - non sorridono Pacers e Kings : Una nottata di divertimento e sfide appassionanti: tutti i Risultati delle partite NBA andate in scena nella notte italiana Dopo la sfida di ieri sera a Londra tra Washington Wizards e News York Knicks, vinta dai Wizards, sono andate in scena nella notte italiana altre sfide appassionanti di NBA. Bella vittoria dei Charlotte Hornets sui Sacramento Kings, per 114-95. i padroni di casa sono stati trascinati dai 23 punti di Walker, mentre per ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 gennaio) : Kyle Kuzma trascina i Lakers al successo. Vittorie per Toronto - Denver e Philadelphia : Sei le partite in programma nella notte NBA. Tra le formazioni di testa vincono Toronto e Denver, rispettivamente contro Phoenix e Chicago, mentre Kyle Kuzma trascina al successo i Lakers ad Oklahoma City. Successo esterno per Philadelphia sul campo di Indiana. Infine Charlotte supera Sacramento tra le mura amiche e Washington batte New York nella sfida giocata a Londra. Faticano più del previsto i Toronto Raptors, che superano i Phoenix Suns ...

Risultati NBA – Harden ne fa 58 - ma i Rockets perdono all’overtime! Belinelli batte Doncic : ok Warriors e Celtics : James Harden firma 58 punti, ma i Rockets perdono all’overtime contro i Nets. Belinelli trascina gli Spurs al successo contro i Mavericks di Doncic, vittorie per Warriors e Celtics: i Risultati dei match della notte NBA Notte di grandi emozioni e verdetti inaspettati quella appena trascorsa sui parquet NBA di tutta l’America. Guardando le statistiche dei vari giocatori in campo questa notte balza subito all’occhio un ‘58’: sono i punti che ...

NBA - risultati della notte : Irving trascinante contro Toronto - rimonta Warriors con super Curry : Boston Celtics-Toronto Raptors 117-108 Il ritorno a casa rappresenta sempre un toccasana per i Boston Celtics. Dopo le tre sconfitte consecutive raccolte in trasferta tra Miami, Orlando e Brooklyn, i ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 Gennaio) : Belinelli trascina San Antonio - male Gallinari e i Clippers. Boston batte Toronto - ok Golden State : Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant ...

Risultati NBA - I Lakers riassaporano il gusto del successo - Golden State inarrestabili : che show di Indiana : I giallo-viola tornano al successo dopo due sconfitte consecutive, i Bulls si arrendono 107-100. Tutto facile per Golden State sul parquet di Denver Dopo due sconfitte consecutive, i Lakers tornano ...

NBA 2019 - i risultati della notte (16 novembre) : i Golden State Warriors demoliscono Denver a domicilio - successi per 76ers e Bucks : Nottata NBA particolare quella che abbiamo appena vissuto. Da una parte si sono giocati diversi match senza storia, nei quali gli attacchi l’hanno fatta da padrone, dall’altra abbiamo assistito allo show dei Golden State Warriors che hanno schiantato i Denver Nuggets sul proprio parquet. I campioni in carica (vincitori di tre titoli nelle ultime quattro edizioni) hanno messo in scena il classico Statement game. Hanno voluto, cioè, ...