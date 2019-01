Nba | Harden 48 punti e Houston vola 38-134 sui Lakers al supplementare

Nba - show tra 76ers e OKC. Harden inarrestabile : altri 48 punti : PHILADELPHIA , USA, - Cos'è lo spettacolo NBA? Lo spiegano gli ultimi 50 secondi di Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder oppure la solita serata esagerata di James Harden . Nella notte tra ...

Risultati Nba – Rockets-Lakers - che spettacolo : Harden show - Los Angeles si arrende ad Houston all’overtime : Una nottata, quella italiana, di puro spettacolo e tanto divertimento con le sfide NBA: tutti i Risultati spettacolo e divertimento nella notte italiana con le partite di NBA. Splendida vittoria per i Charlotte Hornets che hanno mandato al tappeto i Phoenix Suns per 135-115. Ottima prestazione, tra i padroni di casa, per Walker, a referto con 21 punti, ma il miglior realizzatore del match è Booker, con ben 32 punti, accompagnati da 11 ...

Nba - Harden strepitoso - Gordon decisivo : Lakers battuti all'overtime : Houston Rockets-Los Angeles Lakers 138-134 OT Ancora James Harden, ma non solo. Ci sono anche la firma di Eric Gordon " 30 punti e il canestro da tre che manda la partita ai tempi supplementari " e ...

Nba 2019 - i risultati della notte (20 gennaio) : successi per Milwaukee - Toronto e Denver. James Harden (48 punti) trascina Houston contro i Lakers : Dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Favori del pronostico rispettati per Milwaukee, Toronto e Denver, che si liberano senza troppi problemi rispettivamente di Orlando, Memphis e Cleveland. Vittoria al supplementare per Houston contro i Los Angeles Lakers. successi anche per Oklahoma City a Philadelphia e per Indiana in casa contro Dallas. Grande spettacolo nella sfida più attesa tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con la ...

Nba - i numeri da record della pazzesca stagione di James Harden : L'MVP in carica non ha solamente salvato la stagione degli Houston Rockets, ma lo sta facendo riscrivendo i libri di storia della NBA. Ecco i numeri assurdi della sua annata e della sua storica ...

Nba All-Star Game - i voti dei tifosi : Harden e Durant ancora fuori dai quintetti : È probabilmente questa la vera notizia dei terzi risultati condivisi dalla lega sulle votazioni per l'All-Star Game da parte dei fan di tutto il mondo. L'MVP in carica, infatti, è solamente al terzo ...

Nba – Nets - Dinwiddie tra euforia e stupore : “Harden? Quell’uomo ne ha fatti 60 e abbiamo vinto!” : Spencer Dinwiddie tra euforia e stupore dopo la vittoria sui Rockets: la guardia dei Nets elogia la prestazione della squadra, capace di far fronte ad un James Harden da 58 punti Ieri notte, James Harden e gli Houston Rockets hanno portato il loro gioco ad un livello quasi estremo: ben 70 triple tentate contro i Brooklyn Nets, con Harden capace di segnare 58 punti! Eppure, la vittoria finale è andata ai Nets all’overtime. Protagonista del ...

Nba - Harden straordinario - ma i Rockets perdoono. Bene Belinelli : La responsabilità di essere il miglior giocatore del mondo e guidare una squadra è qualcosa che non è per molte persone e LeBron era una di queste' In un finale straordinario, Stephen Curry ha ...

Nba : ai Rockets non bastano i 58 di Harden - ok Belinelli - Gallinari sconfitto : Un marziano con la palla da basket. Dopo i 57 punti contro Memphis, James Harden ne mette altri 58 contro i Nets, ma i Rockets si arrendono 145-142 all'overtime. Con 17 punti di Marco Belinelli , i ...

Risultati Nba – Harden ne fa 58 - ma i Rockets perdono all’overtime! Belinelli batte Doncic : ok Warriors e Celtics : James Harden firma 58 punti, ma i Rockets perdono all’overtime contro i Nets. Belinelli trascina gli Spurs al successo contro i Mavericks di Doncic, vittorie per Warriors e Celtics: i Risultati dei match della notte NBA Notte di grandi emozioni e verdetti inaspettati quella appena trascorsa sui parquet NBA di tutta l’America. Guardando le statistiche dei vari giocatori in campo questa notte balza subito all’occhio un ‘58’: sono i punti che ...

Nba - James Harden - così esageri! 58 punti - ma Rockets ko all'OT contro i Nets : Houston Rockets-Brooklyn Nets 142-145 OT James Harden non arresta la sua folle corse e aggiunge un'altra super prestazione alla sua regular season sopra le righe: 58 punti " massimo in stagione, -2 ...

Uovo protagonista su Instagram : record 'rotto' e sfida Fabregas-Morata. In Nba i Rockets lanciano un contest con Harden : ... non ha quindi solo totalizzato il record mondiale di cuoricini nella storia di Instagram, ma è anche diventata lo spunto per lanciare nuove sfide nel mondo dello sport. In Premier League Fabregas e ...

Nba – Notte da record per James Harden : 57 punti per abbattere un primato dopo l’altro! : Notte da ricordare per James Harden che con i 57 punti segnati contro i Memphis Grizzlies abbatte un record dopo l’altro dopo un difficile inizio di stagione, gli Houston Rockets sono tornati nelle zone nobili della Western Conference grazie ad un solo uomo: James Harden. La guardia dei texani ha alzato il livello del suo gioco, spostando l’asticella a vette a dir poco impossibili da immaginare. Con i 57 punti fatti segnare ...

Basket - Nba : Harden riscrive la storia : 57 punti in 32 minuti : WASHINGTON - James Harden riscrive nuovamente la storia. Un anno fa il Barba entrava negli almanacchi della pallacanestro americana per essere il primo giocatore a segnare una tripla doppia con almeno ...