NBA 2019 | i risultati della notte 20 gennaio | successi per Milwaukee | Toronto e Denver

NBA 2019 - i risultati della notte (19 gennaio) : D’Angelo Russell trascina i Nets con 40 punti. Belinelli protagonista con i suoi Spurs - problemi alla schiena per Gallinari : Sono sette le partite giocate in questa notte NBA: nessuna di esse si è conclusa al supplementare, ma molte hanno regalato battaglia fino alle ultime fasi, oltre a mostrare prestazioni individuali di primo livello. C’è la firma di Marco Belinelli sul successo dei San Antonio Spurs in casa dei Minnesota Timberwolves per 113-116: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è protagonista del finale con cui la franchigia di Gregg Popovich ...

Al via la JR. NBA Fip League 2019 : 8 città in lotta per l’anello : Ampliato a 8 il numero delle città: Ancona, Bari, Firenze, Genova, Milano, Roma, Trieste e Venezia La quarta edizione della Jr. NBA FIP League comincerà il prossimo 21 gennaio a Milano. Dopo i primi due anni di “rodaggio” a Roma, e l’aggiunta di Bari ed Ancona dello scorso anno, la lega organizzata dalla National Basketball Association (NBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), si svolgerà quest’anno in ben 8 città (oltre a ...

NBA All-Star Game 2019 – Doncic verso la prima partecipazione da capitano : i risultati dopo la 3ª settimana di votazioni [GALLERY] : L’NBA ha pubblicato i risultati dopo la terza settimana di voazioni: Luka Doncic rischia di essere capitano alla sua prima partecipazione, Antetokounmpo e Irving si giocano il primato ad EST Il count down per le votazioni dell’NBA All-Star Game 2019 è quasi terminato. L’NBA ha pubblicato i risultati ufficiali dopo la terza settimana di votazioni e le somme dei voti (50% fan e 50% diviso fra giocatori e media) inizia a ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 gennaio) : Kyle Kuzma trascina i Lakers al successo. Vittorie per Toronto - Denver e Philadelphia : Sei le partite in programma nella notte NBA. Tra le formazioni di testa vincono Toronto e Denver, rispettivamente contro Phoenix e Chicago, mentre Kyle Kuzma trascina al successo i Lakers ad Oklahoma City. Successo esterno per Philadelphia sul campo di Indiana. Infine Charlotte supera Sacramento tra le mura amiche e Washington batte New York nella sfida giocata a Londra. Faticano più del previsto i Toronto Raptors, che superano i Phoenix Suns ...

NBA London Game 2019 - Washington-New York in diretta streaming : Alla O2 Arena di Londra va in scena la sfida tra gli Washington Wizards e i New York Knicks , in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in diretta streaming su skysport.it dalle 21.00 con il ...

Pronostici NBA del 17-01-2019 LONDON GAME : L’NBA vola a Londra, per il consueto NBA LONDON GAME. Quest’anno la sfida (che sarà visibile gratis in streaming sul sito di Sky sport) sarà tra Washington Wizards e New York Knicks. Ovviamente i favori dei Pronostici sono tutti per i Wizards, che si trovano solamente due posizioni più su in classifica, ma che hanno un organico decisamente migliore di quello della squadra della grande mela, che inoltre non potrà contare su Evans ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 Gennaio) : Belinelli trascina San Antonio - male Gallinari e i Clippers. Boston batte Toronto - ok Golden State : Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant ...

NBA London Game 2019 - tutti i numeri e le curiosità della nona partita europea : La sfida tra Washington Wizards e New York Knicks si giocherà giovedì 17 gennaio alle 21 , studio pre-partita dalle 20.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in diretta eccezionalmente ...

NBA – Svelate le possibili maglie per l’All-Star Game 2019 - fan in rivolta : “sembrano prese al supermercato” [FOTO] : Sui social hanno iniziato a circolare le foto delle possibili maglie per l’All-Star Game 2019: diversi fan le hanno già bocciate Il 17 febbraio, data dell’inizio dell’All-Star Game Weekend, si avvicina a grandi passi e sui social sono spuntate le prime foto delle possibili maglie delle due squadre. Dalle foto circolate si può notare uno stile alquanto minimale: due divise, una bianca ed una nera (una di LeBron James e l’altra degli ...

NBA 2019 - i risultati della notte (16 novembre) : i Golden State Warriors demoliscono Denver a domicilio - successi per 76ers e Bucks : Nottata NBA particolare quella che abbiamo appena vissuto. Da una parte si sono giocati diversi match senza storia, nei quali gli attacchi l’hanno fatta da padrone, dall’altra abbiamo assistito allo show dei Golden State Warriors che hanno schiantato i Denver Nuggets sul proprio parquet. I campioni in carica (vincitori di tre titoli nelle ultime quattro edizioni) hanno messo in scena il classico Statement game. Hanno voluto, cioè, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 gennaio). James Harden ne fa 57 - Anthony Davis non è da meno con 46. KO Clippers e Spurs di Gallinari e Belinelli : Nell’appena trascorsa notte NBA si sono giocate sei partite. Il pubblico delle arene d’America ha potuto assistere a svariate prestazioni realizzative da primato, con due giocatori arrivati ben oltre i 40 punti e uno ben oltre i 50. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è successo. 57 punti: tanti ne realizza James Harden nel successo degli Houston Rockets per 112-94 sui Memphis Grizzlies. La barba più famosa della lega non ...

La settimana NBA del 14-01-2019 : Nel caso qualcuno si fosse dimenticato che per il premio di MVP bisogna comunque tenere conto di Steph Curry, ci ha pensato il numero 30 dei Golden State Warriors a ricordarlo a tutti. Il metodo utilizzato dal due volte MVP della lega è stato segnare 48 punti in faccia ai Dallas Mavericks, mandando a segno la bellezza di undici triple — tra cui l’ultima per vincere la gara. A 42 secondi dal termine con il punteggio sul 114 pari, Curry si è ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 gennaio) : Toronto sbanca Washington dopo due supplementari. Curry (48 punti) trascina Golden State al successo contro Dallas : Sette partite in programma in questa lunga notte NBA. Successi per le formazioni di testa sia ad Est, con le vittorie di Toronto e Milwaukee ai danni di Washington ed Atlanta, sia ad Ovest, dove Denver e Golden State superano Portland e Dallas. Philapelphia batte New York e si conferma in zona playoff, mentre cadono a sorpresa Houston e Los Angeles Lakers contro Orlando e Cleveland. I Golden State Warriors soffrono in casa dei Dallas Mavericks, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 gennaio). Due ottime prestazioni di Gallinari e Belinelli non bastano ai Clippers ed agli Spurs. Cadono i Celtics : Un’altra notte di basket NBA va in archivio con otto partite giocate: nessun overtime, ma tanta lotta negli incontri sui quali si sono sviluppate le ore della sera americana. Andiamo a vedere cosa è successo nelle principali arene degli Stati Uniti. Nel match del primo pomeriggio di Los Angeles, i Clippers Cadono allo Staples Center contro i Detroit Pistons per 104-109. Pur con i suoi 23 punti, Danilo Gallinari si vede vanificare lo sforzo ...