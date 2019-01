Naufragio migranti | Casellati | «Il Mediterraneo non sia una fossa comune»

Migranti - in un video l’arrivo della nave Sea Watch sul luogo del Naufragio. La ricerca dei soccorritori : “C’è qualcuno?” : L’inviato della trasmissione Rai Cartabianca Giuseppe Borrelli, a bordo della nave della ong tedesca Sea Watch 3, ha filmato e documentato l’arrivo dei soccorritori sul luogo del naufragio al largo di Tripoli, dove sono morti 120 Migranti. Gli operatori trovano solo alcune zattere gonfiabili lanciate dall’elicottero della Marina Militare italiana (che ha salvato gli unici tre superstiti), urlano per capire se qualcuno è ancora ...

Migranti - Naufragio al largo della Libia : 117 morti - tra loro donne e bambini : Tre superstiti salvati dalla Marina italiana: sono rimasti in mare senza aiuto per tre ore prima dell'intervento aereo. I sopravvissuti: «Meglio la morte che la Libia». Salvini: «Cuori aperti e porti chiusi». Conte «scioccato». Il dolore di Mattarella

Naufragio migranti con 117 morti - Orlando a Salvini : «Si farà un secondo processo di Norimberga e non potrà negare» : di Simone Pierini 'Continua un genocidio e direi al ministro Salvini : si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva' . L'ha detto il sindaco di Palermo Leoluca ...

Naufragio al largo della Libia - Salvini : “Ong tornano in mare e migranti ricominciano a morire. Porti restano chiusi” : “Sarà una coincidenza che da tre giorni c’è una nave di una Ong, proprietà olandese, equipaggio tedesco, che gira davanti alle coste della Libia? Ed è un caso che in questi giorni gli scafisti tornano a far partire barchini, barconi e gommoni mezzi sgonfi che poi affondano e poi si contano i morti e i feriti?” Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, dopo il Naufragio ...

Migranti - Naufragio al largo di Tripoli<br>I 3 sopravvissuti : "120 persone a bordo" : Il bilancio del naufragio avvenuto ieri al largo della Libia è ancora tutto da definire. In un primo momento i soccorritori avevano parlato di un gommone con a bordo almeno 20 persone, ma in queste ultime ore i tre superstiti portati ieri all'ospedale di Lampedusa - due cittadini sudanesi e un gambiano - hanno raccontato all'Organizzazione internazionale per le migrazioni che a partire dalla Libia giovedì notte erano state circa 120 persone a ...

Naufragio Libia - morti 117 migranti : 13.25 Erano in 120a bordo del gommome naufragato al largo della costa libica, avvistato dalla Marina Militare che ha tratto in salvo tre persone. Lo hanno raccontato i superstiti, due sudanesi e un gambiani, portati nell'hotspot di Lampedusa in grave stato di ipotermia. Il Naufragio è avvenuto dopo circa 11 ore di navigazione. I tre sono rimasti ore in acqua prima di essere recuperati Secondo le testimonianze, tra le vittime dieci donne, tra ...

