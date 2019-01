Nations Cup | Vettel e Mick Schumacher secondi in Messico

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : Italia avanti tutta in Nations Cup - bene i doppi : Iniziato il week-end lettone per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: in quel di Sigulda sono andate in scena oggi le prove per la Nations Cup, qualificanti alle gare del massimo circuito internazionale. Molto bene gli azzurri nel doppio: Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sono secondi alle spalle dei padroni di casa Oskars Gudramovics e Peteris Kalnins. Terza posizione per Ivan Nagler e Fabian Malleier. Ordine ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : avanti gli azzurri in Nations Cup. Bene Rieder/Kainzwaldner : Tornata la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: inizia un lungo week-end in terra tedesca, sul catino di Koenigssee. Si è disputata oggi la Nations Cup, solita manifestazione che qualifica alle gare dei prossimi giorni. avanti tutti gli azzurri impegnati oggi. Molto Bene nel doppio Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner: secondo posto alle spalle dei forti lettoni Gudramovics e Kalnins. Superano il turno anche i giovani ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : Sandra Robatscher e Fabian Mallaier si qualificano dalla Nations Cup : Scattata la tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Lake Placid con la Nations Cup, la prova che qualifica alle gare del week-end. Avanzano i due azzurri impegnati: Sandra Robatscher è decima tra le donne, Fabian Malleier sedicesimo al maschile, entrambi saranno in gara domani e domenica. A vincere le prove odierne sono stati la russa Viktoria Demchenko ed il lettone Inars Kivlenieks. Ordine d’arrivo singolo ...

Slittino - Nations Cup Calgary 2018 : Fabian Malleier non riesce a qualificarsi per la gara maschile : Non arrivano buone notizie dalla Nations Cup di Slittino in corso di svolgimento a Calgary, Canada. Il nostro Fabian Malleier, infatti, ha mancato la qualificazione alla gara valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 chiudendo oltre la 17esima posizione. In questo modo, dunque, domani saranno al via della prova individuale solamente Kevin e Dominik Fischnaller, per andare all’assalto dei soliti noti, Felix Loch e Johannes Ludwig per quanto ...