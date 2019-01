Napoli | donna morta al Pellegrini | è giallo sull' ecografia

Napoli - Fuorigrotta : una donna è precipitata nel vuoto a via Diocleziano : E' successo poco fa. Una donna è precipitata da un balcnone di un palazzo sito in via Diocleziano nel quartiere di Fuorigrotta. I carabinieri sono intervenuti sul luogo e stanno esaminando la dinamica ...

Napoli : stalker armato di coltello - donna cerca scampo in un b&b : Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato, in flagranza di reato, C.G., 55enne napoletano, responsabile del reato di atti persecutori nei confronti di una ...

Napoli - non tollera i loro rumori : donna accoltella tre persone : Tre persone sono state ferite a coltellate in vico Lorenzo Giustiniani, nel quartiere Vicaria-San Lorenzo, a Napoli. Le loro condizioni non sono preoccupanti. Ad aggredirle, secondo la ricostruzione ...

Donna trascinata al guinzaglio - stavolta Napoli non ha girato la testa dall’altra parte : “Mi tormentava, si innervosiva solo se salutavo un amico, un’amica. S’ingelosiva anche se mostravo affetto per la mia cagnetta. Rabbioso e sospettoso, un’ossessione. Mi controllava nonostante facessi una vita ritirata: casa e lavoro”. Un racconto dolente. Parole soffiate con sofferenza e disillusione. Poi i silenzi intervallati da singhiozzi e lacrime. È una confessione, un atto di liberazione. I segni di quelle catene ...

Donna sommersa dalle formiche - la Procura di Napoli dispone autopsia : Si terrà mercoledì 9 gennaio, su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli, l'autopsia della 70enne dello Sri Lanka, Thilakawathie Dissianayake, morta il 29 dicembre all'Ospedale del Mare. ...

Napoli - la donna al guinzaglio e la barbarie ai tempi nostri : Nel teatro dei Gradoni di Chiaia s'incrociano due città, le scene salottiere di Chiaia bene e quelle dei Quartieri indecisi tra residui di folcloristici panni stesi e catapecchie solo rinfrescate ...

Napoli - il racconto choc della donna : ?«Io - al guinzaglio del mio cane - il mio ex peggio di una bestia» : Due occhi grandi e scuri, un corpo minuto e la voglia di tornare a vivere. La storia di Stella, nome di fantasia, ridotta in un letto d?ospedale, comincia con tre parole. ?Non...

Napoli - donna tenuta al guinzaglio dal fidanzato : l'uomo è stato arrestato : Ancora una volta ci si trova a parlare di un gravissimo atto di violenza contro le donne. E' di questa mattina la notizia che un uomo, dopo essere stato lasciato, ha dapprima picchiato e peso a pugni la compagna ed infine ha deciso di stringerle il collare del loro cane al collo. La ricostruzione Nei pressi dei Gradoni di Chiaia, a Napoli, si è verificato lo spiacevole fatto di cronaca. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo, descritto come ...

Botti - gravi un ragazzo e una donna. Diciannovenne perde una mano. A Napoli 37 feriti. Incendi a Fiumicino : Nonostante i divieti, non sono mancati come sempre a fine anno incidenti causati dall'uso dei Botti. Una donna di 36 anni è ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale Rummo...