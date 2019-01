Muore l' uomo più anziano al mondo | aveva 113 anni

Muore l'uomo più anziano del mondo : ANSA, - TOKYO, 20 GEN - Si è spento all'età di 113 anni Masazu Nonaka, l'uomo più anziano al mondo, un record che era stato riconosciuto appena l'anno scorso dal Guinness dei primati. Nonaka proveniva dalla regione più a nord dell'arcipelago. l'Hokkaido, ed era nato nella città di Ashoro, ...

Giappone : Muore a 113 anni l'uomo più anziano al mondo : Il Giappone è uno dei paesi con il più alto tasso di longevità al mondo. Il record dell'uomo più vecchio di sempre appartiene infatti a un altro Giapponese, morto quando aveva 116 anni e 54 giorni ...

Avellino - uomo si lancia dal balcone e Muore : ipotesi suicidio per mancanza di lavoro : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane persona si è consumata nella provincia di Avellino, precisamente nel piccolo comune di Lioni. In questo caso, però, la vicenda riguarda un suicidio: l'uomo, M. Z., un quarantaseienne del posto, ha deciso di farla finita lanciandosi nel vuoto dal balcone della propria abitazione a causa di una vita che nel tempo gli aveva riservato troppi 'dolori e insoddisfazioni'. ...

Senza tetto Muore di freddo in un baracca nel centro Italia : l’uomo aveva 48 anni : Un uomo di 48 anni, di origini polacche e Senza fissa dimora, è stato trovato morto all’interno del rifugio provvisorio che si era costruito sotto le mura di Via Trebbiani, a pochi passi dal centro di Ascoli e dal fiume Tronto, e nel quale era solito dormire. Le lamiere, i cartoni e i teli di plastica che utilizzava per coprirsi non sono stati sufficienti per ripararlo dal freddo lacerante di questi giorni. A trovarlo è stato un suo ...

Perde il controllo dell'auto e finisce contro quelle ferme - Muore un uomo : Perde il controllo e finisce contro due auto ferme al semaforo, muore un uomo. L'incidente è accaduto oggi, giovedì 10 gennaio 2019. Perde il controllo e finisce contro due auto ferme al semaforo Alle ...

Incendio a Genova : Muore un uomo - probabilmente un senzatetto : Un Incendio è divampato stamattina all'alba in Via Tonale a Cornigliano, storico quartiere di Genova, sotto il ponte dell'autostrada, presso lo svincolo dell'autostrada A10 per Genova Aeroporto. Un uomo è morto nell'Incendio, il suo corpo è stato trovato semi-carbonizzato dai vigili del fuoco, accorsi sul posto per spegnere le fiamme. Doveva essere il rifugio sicuro per la notte A prendere fuoco è stato un capannone contenente materiale ...

Genova Cornigliano - brucia una baracca vicino l’Ilva : un uomo Muore carbonizzato : Un incendio è divampato all'alba a Cornigliano, sotto al ponte dell’autostrada, in via Tonale. Sul posto sono accorsi carabinieri e vigili del fuoco. A prendere fuoco è stata una baracca, nella quale si trovava un uomo, morto carbonizzato.Continua a leggere

Scendono dall'autobus e vengono travolti : uomo Muore sul colpo - ferite mamma e figlia : Tre persone, appena scese dall'autobus, sono state investite da un'auto a Guidonia: un uomo di 64 anni è morto sul colpo, madre e figlia tredicenne sono state soccorse e trasportate in ospedale in ...

Incendio in un appartamento : uomo Muore carbonizzato : Un uomo stamattina è morto carbonizzato all'interno del suo appartamento in una palazzina a Villasmundo, frazione di Melilli. Sul posto vigili fuoco.

Nigeria : uomo Muore durante gara di sesso - : Un uomo di mezza età, semplicemente noto come Davy, è morto in un famoso hotel nella zona di Ikotun dello stato di Lagos durante una competizione sessuale con una donna nota come Loveth. Si è ...