Mourinho | parole al miele sul suo passato all' Inter | ' Il mio arrivo è stato perfetto'

(Di domenica 20 gennaio 2019) Josèe l', un grande amore, un profondo legame che probabilmente non finirà mai. L'allenatore portoghese, disoccupato dal 18 dicembre dopo la fine della sua esperienza alla guida del Manchester United, in queste settimane è approdato a BeInSports dove ricopre il ruolo di opinionista sportivo. In questa sua esperienza, però, l'ex tecnico del Chelsea non disdegna di raccontarsi e di svelare alcuniessanti aneddoti sulla sua lunga e vincente carriera.Nell'ultimavista rilasciata all'emittente per la quale lavora attualmente, lo "Special One" ha affrontato diversi temi, spiegando le differenze tra i vari campionati in cui ha lavorato (dalla Serie A alla Premier League, passando per la Liga), soffermandosi sulla sua attuale avventura come commentatore tecnico per la televisione, e non dimenticando la "sua", la squadra con la quale è entrato nella leggenda nel ...