MotoGp – Lorenzo in ospedale | l’indiscrezione di Ezpeleta fa luce sul mistero attorno

MotoGp - allarme Jorge Lorenzo : c'è frattura a un polso : allarme Jorge Lorenzo. Lo spagnolo ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. La notizia è stata riportata dal sito del ...

MotoGp – Jorge Lorenzo al pronto soccorso : problemi ad una mano o supporto ad un amico? Mistero sulle condizioni del maiorchino : Sabato pomeriggio al pronto soccorso per Jorge Lorenzo: Mistero attorno alla presenza del maiorchino della Honda nella clinica Pederzoli di Peschiera del Garda Cosa succede a Jorge Lorenzo? Il pilota maiorchino della Honda è stato avvistato ieri pomeriggio al pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda (Vr). A rivelarlo è stato il Corriere del Veneto, ma non sono chiari i motivi che hanno costretto il pluricampione di ...

MotoGp - Claudio Domenicali : “Ducati migliorata molto. Jorge Lorenzo un grande investimento” : Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, ha rilasciato un’intervista a it.motorsport.com dopo la presentazione della Desmosedici GP19 che affronterà il prossimo Mondiale MotoGP con l’obiettivo di battagliare per il titolo iridato. La scuderia di Borgo Panigale si lancia verso una stagione importante con la speranza di poter lottare per quel Mondiale che manca dal 2007. Claudio Domenicali parla degli obiettivi per il ...

MotoGp - Gigi Dall’Igna e quella frecciata a Lorenzo : fischiano le orecchie del pilota spagnolo : Il General Manager di Ducati non ha lesinato una frecciatina nei confronti di Jorge Lorenzo, passato alla Honda dopo il biennio in rosso Non sono mancate le frecciatine nei confronti di Jorge Lorenzo nel corso della presentazione della nuova Ducati, andata in scena nella serata di ieri a Neuchatel. Tra obiettivi per il futuro e sensazioni sulla nuova stagione, Luigi Dall’Igna si è fatto scappare una dichiarazione che avrà fatto ...

MotoGp – Dall’addio di Lorenzo alla sfida con Valentino Rossi - Dovizioso sincero : “ecco cosa mi mancherà di Jorge” : Andrea Dovizioso alla presentazione della nuova Desmosedici si auspica una stagione migliore rispetto a quella passata: le parole del pilota italiano Dopo tanta attesa, oggi sono state svelate le nuove Desmosedici. alla presentazione del Team Mission Winnow Ducati 2019 hanno presenziato i due piloti ufficiali: Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso. Il pilota di Forlimpopoli, diventato un vero e proprio baluardo della scuderia di Borgo ...

MotoGp – Lorenzo si prende gioco di Marquez : lo sfottò - con risposta - nelle FOTO inedite dei test con la Honda : Jorge Lorenzo e Marc Marquez divertiti e complici sui social: questa ‘amicizia’ continuerà anche durante il campionato 2019 di MotoGp? Il maiorchino sfotte il campione del mondo, non si fa attendere la risposta del giovane pilota Il conto alla rovescia è iniziato! Manca sempre meno alla stagione 2019 di MotoGp: il 10 marzo i piloti saranno in pista per la gara in notturna in Qatar, ma prima del grande e atteso esordio ...

MotoGp - Lorenzo nervoso sui social : un fan critica le sue scarpe e lui replica in maniera velenosa [FOTO] : Il pilota della Honda ha risposto in maniera velenosa ad un suo fan, colpevole di aver criticato le sue nuove scarpe Nuovo paio di scarpe per Jorge Lorenzo e nuova polemica sui social, con lo spagnolo che non riesce davvero a tenere a freno la lingua. Il pilota della Honda ha mostrato tramite il proprio profilo Instagram le sue particolari calzature griffate Phillip Plein, accompagnando le due foto con l’emoji della fiamma. Alcuni ...

MotoGp – L’ironia di Lorenzo : Jorge pieno di sè sui social - il nuovo post coinvolge anche Marquez [FOTO] : Jorge Lorenzo ed il post social per esaltare le qualità sue e del suo nuovo compagno di squadra, Marc Marquez Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il 10 marzo inizierà la stagione 2019 di MotoGp, con l’esordio in Qatar. Sul circuito di Losail, dopo due sessioni di test invernali che si disputeranno proprio sulla pista qatariota e in Malesia, vivremo le prime intense emozioni con i campioni delle due ruote. Grande attesa per la ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ‘poetico’ sui social : il maiorchino punta tutto… sull’istinto [FOTO] : Jorge Lorenzo e la profondità social: il maiorchino punta tutto sull’istinto e la stagione 2019 di MotoGp si prospetta esplosiva Mancano meno di due mesi alla stagione 2019 di MotoGp e già venerdì vivremo le prime emozioni con la presentazione ufficiale del team Ducati e della nuova moto. Dalla Svizzera, Dovizioso e Petrucci toglieranno i veli alla nuova Desmosedici, con la quale sfrecceranno in pista nella nuova stagione. Non ci ...

MotoGp - Domenicali scarica Jorge Lorenzo : 'Senza di lui vige più armonia e rispetto' : Jorge Lorenzo è un pilota eccezionale ma da quello che sappiamo del suo passato in Yamaha con Valentino Rossi, con il famoso muro nei box, poi successivamente con le dichiarazioni di vari esponenti di Ducati, tra cui Claudio Domenicali, non sembra per nulla facile la convivenza con il Maiorchino. Claudio Domenicali qualche giorno fa ha reso una dichiarazione in cui ha letteralmente scaricato Jorge Lorenzo ammettendo un ritrovato ''feeling'' ...

MotoGp – Lorenzo sogna in grande - l’ottimismo di Jorge spaventa Marquez? Il velato messaggio ai rivali : Jorge Lorenzo sicuro di sè ed ottimista: il maiorchino della Honda pronto a trionfare col suo nuovo team. Avversari avvisati Mancano due mesi all’inizio della stagione 2019 di MotoGp ed i piloti si stanno preparando in maniera costante per arrivare prontissimi all’esordio in Qatar. Occhi puntatissimi su Jorge Lorenzo, che arriva in Honda dopo due anni alla Ducati, e condividerà i box col campione del mondo in carica Marc ...

MotoGp – Dai battibecchi tra Lorenzo e Dovizioso all’armonia ritrovata - Domenicali sicuro : “fanno parte dello spettacolo - ma…” : Claudio Domenicali ha le idee chiare: l’ad Ducati tra addii e nuovi arrivi, le sue sensazioni alla vigilia della stagione 2019 di MotoGp Giornata importante ieri a Borgo Panigale per la presentazione del progetto Motostudent. A margine dell’evento l’ad Claudio Domenicali si è focalizzato sulla nuova stagione di MotoGp, che si avvicina sempre più. A metà marzo, infatti, avrà il via il Motomondiale 2019, con la gara in ...

MotoGp – Jorge Lorenzo svela il suo segreto per rimanere giovane : “non faccio mai l’amore!” [GALLERY] : Jorge Lorenzo risponde ai fan su Instagram, ma il suo segreto per rimanere giovane non convince: la replica ironica del maiorchino sui social Tante sono state le curiosità dei fan alle quali Jorge Lorenzo ha risposto su Instagram. Il maiorchino bersagliato dalla domande dei propri follower ha deciso di rispondere a qualcuno, rivelando il suo film, il suo cantante, il suo museo ed il suo libro preferito. Il pilota della Honda ha anche ...