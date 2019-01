Milik e quel sinistro magico che aveva già incantato a Cagliari

ilnapolista

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Maradona Diciamo la verità,dal limite dell’area diha ricordato altre punizioni. Non va paragonato certo a Maradona.suoa giro contro la Juventus merita la palma delle punizioni in eterno, ma alzi la mano chi non ha pensato a “la” punizione. Anche se Arkadiusz le tira in modo diverso, meno morbido ma più diretto. Sono imprendibili. Per Strakosha come per Cragno.Il gol diE non è la prima volta. A dicembre al minuto 90 il Napoli di Ancelotti era inchiodato sullo 0-0 a. Prima che lo psicodramma calasse sugli azzurri – che arrivavano dalla cocente eliminazione in Champions League contro il Liverpool – ci ha pensatoa togliere le castagne dal fuoco con una punizione fatata al minuto 90esimo. Allora nessuno se lo aspettava. Anzi, dovette intervenire Ancelotti dalla panchina per far rispettare gli ordini di ...