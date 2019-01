E' finita! Gonzalo Higuain non è stato convocato

(Di domenica 20 gennaio 2019) Sembra proprio finita l'avventura dicon la maglia del Milan. L'argentino non fa parte della lista dei 23 convocati del tecnico Gennaro Gattuso per la sfida Genoa-Milan, valevole per la ventesima giornata di Serie A in programma domani alle 15.00.PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina DIFENSORI: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Simic, Strinic, ZapataCENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Paquetß, TorrasiATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Suso.