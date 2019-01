ilfattoquotidiano

: “Non possiamo più assistere al vergognoso spettacolo dei politici in gara a chi è più cattivo nel negare aiuto a do… - amnestyitalia : “Non possiamo più assistere al vergognoso spettacolo dei politici in gara a chi è più cattivo nel negare aiuto a do… - amnestyitalia : Per ridurre il numero di migranti irregolari i leader europei devono offrire percorsi legali e sicuri a chi cerca d… - fattoquotidiano : Migranti, sistema d’asilo inefficace, poche vie legali, esternalizzazione delle frontiere: “Assenza di politiche Ue… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Non ci sono solo i morti. L’assenza dell’Europa in materia di immigrazione costa all’intera Unione almeno 49 miliardi di euro all’anno. È quanto stima Milieu Ltd, società di consulenza a cui il Servizio di ricerca del Parlamento europeo ha commissionato uno studio dal titolo “I costi della non-Europa nelle politiche dell’asilo”, ora in uso sia ai think tank dell’Europarlamento, sia all’interno della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe), a cui spetta la difficile sfida di riformare ild’asilo in Europa.Secondo lo studio di Milieu, “la scarsa capacità di gestire gli arrivi,condizioni di accoglienza e della registrazionepersone e la mancanza di un’azione comune dell’Ue hanno portato a movimenti verso altri Stati membri dello spazio Schengen (i cosiddetti “movimenti ...