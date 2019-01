Migranti | Meloni | Unica soluzione è blocco navale

Giorgia Meloni e i Migranti - sfregio durante Propaganda Live : cosa le cantano contro i "comunisti" Subsonica : I Subsonica interpretano il testo sul Global Compact di Giorgia Meloni, che si è schierata contro. Ieri a Propaganda Live, su La7, il cantante Samuel ha intonato un pezzo "ovviamente" a favore dell'immigrazione selvaggia nel nostro Paese. Chissà se la leader di Fratelli d'Italia replicherà al frontm

Meloni mette la freccia e sorpassa a destra Salvini sui Migranti : "Hai ceduto al M5s" : La leader di Fratelli d'Italia dopo il caso Sea Watch e Sea Eye: "Se oggi, anche sull'immigrazione e la sicurezza, la Lega...

Meloni a Salvini : sui Migranti hai ceduto ai grillini : Roma, 11 gen., askanews, - Da parte del governo c'è stato 'un cambio di posizione sulla politica migratoria che non comprendo', 'non capisco adesso questa marcia indietro'. Lo afferma in una intervista al Qn la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. 'Se oggi, anche sull'immigrazione ...

Giorgia Meloni non ha dubbi : "Sui Migranti Salvini ha ceduto" : Dal governo c'è stato "un cambio di posizione sulla politica migratoria che non comprendo", dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervistata dal QN: "Se oggi, anche sull'immigrazione e la sicurezza, la Lega cede a Di Maio e Fico è difficile capire quale senso abbia per Salvini tenere in piedi questo governo"."Non sono d'accordo - argomenta Meloni - quando Salvini dice che è possibile accogliere ancora ...

Migranti - Meloni : "Governo non cambi passo altrimenti inutile che Lega resti in maggioranza" : Agenzia Vista, Roma, 10 gennaio 2019 Migranti, Meloni: 'Governo non cambi passo altrimenti inutile che Lega resti in maggioranza' Le reazioni politiche dalla Sala Stampa di Montecitorio. Fonte: ...

Migranti - appello Meloni a Salvini : basta governo con M5s : Roma, 9 gen., askanews, - 'Se non è possibile fare le cose che gli Italiani chiedono, allora forse è ora di dire basta all'alleanza grillo leghista e tornare a fare squadra con noi, per lavorare a un ...

Giorgia Meloni - la bordata contro Roberto Fico sulla Festa del Tricolore : 'Fa propaganda pro-Migranti' : Duro attacco da parte di Giorgia Meloni al presidente della Camera, Roberto Fico, dopo le dichiarazioni del grillino sulla Festa del Tricolore che ricorre il 7 gennaio. L'esponente dell'ala più ...

Giorgia Meloni - la bordata contro Roberto Fico sulla Festa del Tricolore : "Fa propaganda pro-Migranti" : Duro attacco da parte di Giorgia Meloni al presidente della Camera, Roberto Fico, dopo le dichiarazioni del grillino sulla Festa del Tricolore che ricorre il 7 gennaio. L'esponente dell'ala più ortodossa del M5s ha fatto un chiaro riferimento allo scontro che in queste ore sta dividendo il governo s

Migranti - Global Compact : non solo l'Italia mancherà in Marocco/ Caos Belgio - 'ultimatum' Meloni a Salvini - IlSussidiario.net : Migranti, Global Compact dell'Onu: non ci saranno in Marocco l'Italia ma anche Usa, Visegrad e tanti altri, Caos in Belgio. Meloni ultimatum a Salvini

Migranti - Meloni contro governo : "Su Global compact decisione gravissima" : La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si scatena contro il Global compact durante il questi-on time di fronte al ministro Enzo Moavero Milanesi (guarda il video). Il Global compact, spiega Meloni in Aula, sarebbe "una decisione gravissima". Il documento, spiega Meloni, "stabilisce il diritto fondamentale di ciascun individuo a emigrare o a essere immigrato, indipendentemente dalle regioni che lo portano a muoversi". Per la leader di ...

Manovra - Giorgia Meloni contro l'emendamento grillino : "Ora gli italiani devono pure pagare i preservativi ai Migranti?" : l'emendamento alla Manovra presentato dal Movimento 5 Stelle - come ci si poteva immaginare - sta facendo discutere. Distribuire gratis preservativi agli under 26 e ai richiedenti asilo non fa emozionare proprio tutti. Così Giorgia Meloni ha subito alzato la voce. "preservativi gratis per i richiedenti asilo. La proposta choc del M5S alla legge di Bilancio. Così oltre a vitto e alloggio, paghetta e Wi-Fi, gli italiani dovranno pagare pure i ...

Carte di credito ai Migranti finanziate da Soros : Giorgia Meloni cavalca una fake news : Lo scorso 12 novembre 2018 Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, aveva pubblicato su Facebook un filmato in cui chiede risposte su una questione delicata, ovvero il caso dei richiedenti asilo trovati in possesso, alla frontiera con la Croazia, di una Mastercard con il simbolo della Unhcr. Dopo diverse analisi, è stato riscontrato che tali Carte di credito potrebbero essere finanziate da George Soros, filantropo e magnate che avrebbe ...