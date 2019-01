Migranti | il Papa | «I 170 ragazzi morti nel Mediterraneo cercavano solo un futuro»

Migranti - Papa : "Dolore nel cuore - cercavano futuro" : 'Preghiamo per le vittime nel Mediterraneo e preghiamo per coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo'. Così Papa Francesco durante l'Angelus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

Tragedia Migranti. Il Papa : "Dolore nel cuore". Di Maio : "Basta ipocrisie" : Dopo i due naufragi nel Mediterraneo costati la vita a 170 persone, tra cui donne e bambini, stamattina il Papa al termine dell'Angelus ha detto di avere "due dolori nel cuore, la Colombia e il Mediterraneo". Francesco è tornato a parlare del dramma dei migranti rivolgendo il suo pensiero alle "170 vittime del naufragio nel Mediterraneo che cercavano un futuro per la loro vita, vittime forse di trafficanti. Preghiamo per loro e per coloro ...

Papa sui Migranti e sull'attacco in Colombia : "Due dolori nel cuore" - : Durante l'Angelus il Pontefice ha rivolto un pensiero alle persone che hanno perso la vita nel naufragio nel Mediterraneo e alle vittime degli attacchi terroristici a Bogotà: "Preghiamo per loro e ...

Papa Francesco commemora i Migranti morti nel Mediterraneo : "Cercavano solo un futuro" : "Penso alle 170 vittime naufraghi nel Mediterraneo, cercavano futuro per la loro vita. Vittime forse di trafficanti di esseri umani, preghiamo per loro. E per coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo". Lo ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus odierno, nel quale ha definito la doppia tragedia nel Mediterraneo tra i suoi "dolori nel cuore".Il secondo riguarda la Colombia, scossa in questi giorni da ...

Papa : Migranti morti cercavano un futuro : 12.36 "Ho due dolori nel cuore, la Colombia e il Mediterraneo". Così il Papa, al termine dell'Angelus. "Penso alle 170vittime del naufragio nel Mediterraneo. cercavano futuro per la loro vita, vittime forse di trafficanti. Preghiamo per loro e per coloro che hanno responsabilità per quello che è successo". Ha espresso poi la sua vicinanza al popolo colombiano, "dopo il grave attacco di giovedì alla Scuola di polizia.Prego per le vittime, per ...

Migranti - Papa Francesco : prego per chi ha la responsabilità di 170 morti : Papa Francesco all'Angelus parla della nuova strage di Migranti e delle responsabilità di chi l'ha causata. "Ho due dolori nel cuore: Colombia e Mediterraneo. Penso alle 170 vittime del naufragio nel Mediterraneo cercavano futuro per la loro vita. Vittime forse di trafficanti. Preghiamo per loro e per coloro che hanno responsabilità per quello che è successo", ha detto il Papa.

"Il partito del Papa - o dei Migranti - è destinato a perdere" : La Chiesa cattolica si prepara a occupare uno spazio sulla scacchiera politica del Belpaese, ma per De Mattei quest'operazione, presunta o meno, non avrà alcun successo.

Ecco il magistero di Papa Francesco su Migranti - rifugiati - traffico di esseri umani : Gli Orientamenti Pastorali sono destinati soprattutto al mondo cattolico . Si strutturano come una analisi della situazione, accompagnata dalle parole di Papa Francesco sul tema, e poi con una serie ...

Sgarbi e le sue dichiarazioni : “il Papa è antileghista - i Migranti li ospiti in Vaticano” : Vittorio Sgarbi dice la sua sulla questione migranti e parla del Papa Vittorio Sgarbi, ospite de “L’Aria che tira”, il programma di Myrta Merlino su La7, interviene a gamba tesa sul tema dell’accoglienza dei migranti. Durante il dibattito, lo scrittore ed esperto d’arte attacca Papa Francesco: “Il Papa è chiaramente antileghista e chiaramente anti-Santanché. Ha detto una cosa ‘meglio un ateo che un cristiano ipocrita’. Dietro c’era meglio un ...

Papa : viaggio Migranti non sempre felice - anche Gesù fu profugo : Roma – “Il viaggio dei migranti non e’ sempre un’esperienza felice. Basti pensare ai terribili viaggi delle vittime della tratta. anche in questo caso, pero’, non mancano le possibilita’ di riscatto, come accadde per il piccolo Giuseppe, figlio di Giacobbe, venduto come schiavo dai fratelli gelosi, il quale in Egitto divenne un fiduciario del faraone”. Cosi’ Papa Francesco nella prefazione a ...

Papa Francesco - l'ultimo siluro contro Salvini sui Migranti : la frase peggio della Boldrini : Dal Vaticano arriva un nuovo colpo contro la linea di Matteo Salvini e del governo italiano in tema di immigrazione, con la pubblicazione del volume Luci sulle strade della speranza, una raccolta di lezioni magisterali di Papa Francesco sui migranti, rifugiati e tratta di esseri umani, pubblicata da