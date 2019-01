Migranti | il Mediterraneo è di nuovo un cimitero ma Salvini non cede

Strage Migranti nel Mediterraneo. Mattarella : "Profondo dolore" - : Profondo dolore del presidente della Repubblica per le vittime di due naufragi in poche ore a largo della Libia e nel mare di Alboran. Sea Watch 3 intanto soccorre 47 persone su un gommone. Ma il ...

Migranti - 170 morti in 2 naufragi nel Mediterraneo. Sea Watch ne salva 47. Salvini : «Porti chiusi» : Centosettanta vittime in due naufragi. Centosettanta persone morte in mare dall' inizio dell'anno, nelle acque di quel mar Mediterraneo che anche nel 2019 si conferma «cimitero dei...

Migranti - 170 morti in 2 naufragi nel Mediterraneo. Sea Watch ne salva 47. Salvini : «Porti chiusi» : Centosettanta vittime in due naufragi. Centosettanta persone morte in mare dall' inizio dell'anno, nelle acque di quel mar Mediterraneo che anche nel 2019 si conferma «cimitero dei...

Migranti - 117 vittime nel Mediterraneo. I superstiti : «Meglio morti che la Libia». Mattarella : «Profondo dolore» : Nuova strage in mare. È di circa 120 morti il bilancio dell'ultimo naufragio davanti alle coste libiche. Nessun superstite è stato trovato dalla nave mercantile inviata ieri dalle...

Mattarella : profondo dolore per tragedia Migranti nel Mediterraneo : Roma, 19 gen., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso 'profondo dolore per la tragedia che si è consumata nel Mediterraneo con la morte di oltre cento persone, tra ...

Migranti - Mattarella : "Profondo dolore per tragedia nel Mediterraneo" : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione, ha espresso "profondo dolore per la tragedia che si è consumata nel Mediterraneo con la morte di oltre cento persone, tra donne,...

Migranti - 117 vittime nel Mediterraneo. I superstiti : «Meglio morti che la Libia». Mattarella : «Profondo dolore» : Nuova strage in mare. È di circa 120 morti il bilancio dell'ultimo naufragio davanti alle coste libiche. Nessun superstite è stato trovato dalla nave mercantile inviata ieri dalle...

Migranti : Mattarella - profondo dolore per nuova tragedia nel Mediterraneo : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione diffusa dal Quirinale ha espresso 'profondo dolore per la tragedia che si è consumata nel Mediterraneo con la morte di oltre ...

Mattarella : profondo dolore per i Migranti morti nel Mediterraneo : Roma, 19 gen., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso 'profondo dolore per la tragedia che si è consumata nel Mediterraneo con la morte di oltre cento persone, tra ...

Migranti : Mattarella - profondo dolore per nuova tragedia nel Mediterraneo : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione diffusa dal Quirinale ha espresso "profondo dolore per la tragedia che si è consumata nel Mediterraneo con la morte di oltre cento persone, tra donne, uomini, bambini".

Negli ultimi cinque anni sono oltre 17 mila i Migranti morti nel Mediterraneo : Negli ultimi cinque anni nel mondo sono morti 30.510 migranti. Di questi, più della metà hanno perso la vita nel Mediterraneo che, dunque, si conferma il luogo più pericoloso e mortale per le migrazioni. sono dati diffusi oggi dall’Oim, l’Organizzazione dell’Onu per le migrazioni, secondo cui nel Mediterraneo dal gennaio 2014 al dicembre 2018 sono ...

Sea Watch : diritti dei Migranti violati al largo del Mediterraneo : È un fallimento dello stato , la politica non deve essere fatta a scapito delle persone in difficoltà. Grazie a tutti quelli che erano con noi in questi giorni'. L'annuncio della ong su Twitter The ...

Nel cimitero di Bivona seppelliti senza nome alcuni Migranti morti nel Mediterraneo : “Sabato 5 gennaio alle ore 11,00 ci ritroveremo all’interno del cimitero di Bivona, frazione di Vibo Valentia, dove sono seppelliti,

Migranti - Sos delle navi delle Ong senza per approdo nel Mediterraneo : 'Daceti un porto' il grido d'allarme lanciato all'Europa dalla Sea Watch e dai compatrioti tedeschi della Sea-Eye, rispettivamente con 32 e 17 profughi a bordo -