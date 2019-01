Migranti | De Magistris all' attacco

Decreto Sicurezza - De Magistris accusa Salvini di fare propaganda e lui lo fredda : "Tu coccoli i Migranti" : Il Decreto Sicurezza è stato ancora il terreno di scontro tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Il vicepremier è stato accusato dal sindaco di fare propaganda, mentre Salvini ritiene che De Magistris “coccoli” troppo gli extracomunitari tralasciando l

Migranti - sfida di De Magistris : firma una direttiva "anti" dl Salvini : Il colpo di mano lo mette a segno diversi giorni dopo il balzo in avanti del collega Leoluca Orlando contro il decreto Sicurezza. Luigi De Magistris ha inviato una direttiva agli uffici dell'Anagrafe di Napoli con l'ordine di "procedere con l'inserimento anagrafico dei cittadini Migranti presenti sul territorio cittadino ed in possesso del permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo". Ad annunciarlo alla cittadinanza, con una nota, ...

Migranti - la disobbedienza di Orlando e De Magistris non è come quella di Mimmo Lucano : di Andrea Taffi La disobbedienza di alcuni sindaci (con in testa Leoluca Orlando e Luigi de Magistris) mi fa venire in mente quella di Mimmo Lucano, sindaco di Riace. E questo pensiero è dettato sia dal fatto che, in entrambi i casi, si tratta della dissidenza verso una legge ritenuta ingiusta sia perché la disobbedienza è generata dal rispetto dei Migranti e dei loro diritti sociali calpestati sia, infine, dalla circostanza che il dissenso ...

Migranti - de Magistris sfida Fico e prova a spaccare i cinquestelle : Il sindaco de Magistris continua a cavalcare l'opposizione a Salvini per gli sbarchi dei Migranti. Ma stavolta spacca la corrente grillina che fa capo al presidente della Camera Roberto Fico. Mugugni. ...

Migranti - de Magistris : “Abbiamo 450 imbarcazioni pronte per il recupero. Le parole di Di Maio? Livello davvero basso” : “Salvini non vuole far entrare la nave in territorio italiano? A Napoli abbiamo la disponibilità di 450 imbarcazioni per andare a recuperare queste persone che stanno morendo. Li andremo a soccorrere in acque internazionali perché il diritto del mare dice di salvare e prestare soccorso alle persone che stanno per morire”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Uno, nessuno, 100Milan” (Radio24) dal sindaco di Napoli, Luigi de ...

Migranti - il sindaco de Magistris : 'Da Napoli 450 imbarcazioni' : Che i porti siano chiusi è una balla, i porti non sono chiusi, questa è una posizione politica, ma ad oggi i porti sono aperti'. Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris a 'Uno, nessuno, 100Milan'...

Migranti - Salvini risponde ancora a de Magistris : 'Pensi ai problemi di Napoli' : 'Il sindaco di Napoli è pronto a mollare tutto e a 'salire sulla prima barca con la fascia tricolore' per andare a prendere gli immigrati clandestini traghettati dalle Ong. I problemi della città e ...

Migranti - de Magistris contro Salvini : 'Ignobile la battuta sui velisti' : ... lo dico da uomo del Sud, del Mediterraneo, da sindaco di Napoli, da giurista, da persona che fa politica non pensando ai voti sulla pelle dei bambini, ma cercando di dare una mano alle persone che ...

Per i Migranti della Sea Watch - Luigi De Magistris pensa all'operazione Dunkirk : Andare con piccole imbarcazioni a prendere i migranti della Sea Watch, con un'operazione "modello Dunkirk". Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris propone una soluzione di disobbedienza nell'accoglienza dei migranti a bordo della nave della Ong, contro la politica dei "porti chiusi" sbandierata da Matteo Salvini."Non esiste un'ordinanza di chiusura del porto di Napoli e se il ministro Toninelli la emanerà, noi abbiamo già pronte ...

Migranti - de Magistris scrive al comandante della Sea Watch : ''Pronti ad accogliervi'' : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: 'Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perché contrariamente a quello che dice il Governo noi metteremo in campo un'azione di salvataggio ...

Sea Watch - De Magistris : 'Salvini dimettiti - Napoli pronta ad accogliere Migranti' : Nel corso di un intervento radiofonico rilasciato ai microfoni della trasmissione 'Barba & Capelli' andata in onda su Radio Crc, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si è pesantemente scagliato contro Matteo Salvini, dicendosi pronto ad accogliere nella sua città i 32 migranti a bordo dell'Ong Sea Watch che sostano nelle acque del Mar Mediterraneo dal 22 dicembre. Nella stessa situazione dei migranti della Sea Watch, si trovano i 17 ...

De Magistris scrive ai Migranti a bordo della nave SeaWatch : 'Commossi dal grande cuore di Napoli' : Napoli mette a disposizione il proprio porto per lo sbarco dei migranti a bordo della nave SeaWatch, da tredici giorni in mare con il maltempo che imperversa e le scorte che cominciano a scarseggiare, ...

De Magistris al comandante della Sea Watch; : pronti a portare a terra i Migranti : 'A bordo è stato recapitato il messaggio di de Magistris che ci commuove e ci fa sentire meno soli'. Così Sea Watch sui social rende noto che il sindaco di Napoli ha inviato al comandante dell'Unità ...

