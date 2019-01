Migranti | De Falco | “A Di Maio ricordo che “nessuno rimanga indietro” vale anche per chi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 gennaio 2019) “A Diche noi abbiamo sempre detto ‘nessunoindietro’ e non abbiamo escluso da questo la povera gente o chi è naufrago“. Luigi De, il senatore dei Cinque Stelle espulso dal movimento, ha commentato così all’Adnkronos le parole del capo politico dei Cinque Stelle Luigi Didopo i due naufragi costati la vita a 170nel Mediterraneo. Diaveva puntato il dito contro gli effetti del colonialismo in Africa, dicendo che “l’Europa ipocrita pensa agli effetti di cause che non ha mai affrontato” e citando in particolare la Francia che “continua a tenere sotto scacco l’economia africana impoverendola“.“Mi intristisce quello che dice Salvini dopo l’ultima strage diin mare, perché manca di umanità, è un cinico“, ha aggiunto De, ora nel gruppo Misto. “Non so se ...