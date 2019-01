Migranti | barcone imbarca acqua a largo coste Libia | a bordo 100 persone

Migranti - altro barcone in difficoltà in acque libiche : in 100 a bordo - si temono morti. Alarm Phone : “Malta verrà da noi” : Un altro barcone con 100 persone a bordo è stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficoltà, a 60 miglia al largo delle coste di Misurata, in Libia. Il natante, che inizialmente non aveva chiesto aiuto, starebbe ora imbarcando acqua con le persone nel panico. A bordo, secondo quanto segnalato, potrebbero esserci morti, tra cui forse anche un bambino. “Alle ...

Migranti : altro barcone in avaria - a bordo 100 persone : La segnalazione è arrivata dal sistema di allarme radiofonico Alarm Phone. L'imbarcazione si trova a 60 miglia dalla costa di Misurata, in Libia. A bordo forse anche dei morti tra cui un bambino - Il ...

Migranti : altro barcone in avaria a largo della Libia - a bordo cento persone : Dramma senza fine nelle acque libiche. Un altro barcone con 100 persone a bordo è stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni ...

Migranti - barcone in avaria con 100 persone : morti a bordo - tra loro anche un bambino : Un altro barcone con 100 Migranti a bordo è stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficoltà, a 60 miglia al largo delle coste di Misurata, in Libia. Il natante in un primo momento non aveva chiesto aiuto. Adesso avrebbe iniziato a imbarcare acqua.Continua a leggere

Migranti : barcone con 100 persone in avaria al largo della Libia - ci sarebbero dei morti : Un altro barcone con 100 persone a bordo è stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficoltà, a 60 miglia al largo delle coste di Misurata, in Libia. Il natante, che inizialmente non aveva chiesto aiuto, starebbe ora imbarcando acqua con le persone nel panico. A bordo, secondo quanto segnalato, potrebbero esserci morti, tra cui forse anche un ...

Migranti - nuovo barcone in avaria : a bordo 100 persone. «Alcuni sono morti» : Un altro barcone con 100 persone a bordo è stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficoltà, a 60...

Migranti - nuovo barcone in avaria : a bordo 100 persone. «Alcuni sono morti» : Un altro barcone con 100 persone a bordo è stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficoltà, a 60...

Migranti - nuovo barcone in avaria : a bordo 100 persone - «alcuni sono morti» : Un altro barcone con 100 persone a bordo è stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficoltà, a 60...

Affonda barcone - Sea Watch salva 47 Migranti. Salvini : porti italiani chiusi : Roma, 19 gen., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini conferma che 'in Italia i porti sono e rimarranno chiusi' mentre al largo della Libia naufraga l'ennesimo barcone carico di migranti ...

Affonda barcone : 117 Migranti dispersi. Salvini : porti italiani chiusi : Roma, 19 gen., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini conferma che 'in Italia i porti sono e rimarranno chiusi' mentre al largo della Libia naufraga l'ennesimo barcone carico di migranti ...

Migranti - strage in mare : affonda barcone con 120 persone/ Ultime notizie - 3 superstiti : Fratoianni vs Salvini : Migranti, nuova strage nel mar Mediterraneo: naufraga gommone con 20 persone. Soltanto tre persone sono state tratto in salvo: morti tutti gli altri ?

Migranti - si rovescia barcone - bimba di 4 anni affoga. Il padre : 'Mia figlia morta per respingimento' : Il corpo di una bambina di quattro anni è stato recuperato dalla Guardia costiera turca intervenuta per soccorrere un gruppo di Migranti a bordo di un gommone che imbarcava acqua al largo della costa ...

Barcone si incaglia - cittadini si tuffano per salvare Migranti : Abitanti in mare per salvare i migranti su una barca intrappolata. Salvati anche una madre con il proprio bimbo di pochi mesi, rimasti intrappolati nell'imbarcazione a vela che si è incagliata giovedì ...

Migranti - Salvini : 'Altro che prenderli con aerei e barcone. A casa' - : Il ministro dell'Interno su Twitter ha commentato l'operazione dei carabinieri del Ros, che hanno eseguito 15 fermi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e istigazione al terrorismo. "...