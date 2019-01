laragnatelanews

: McLaren 600LT convertibile, aspettando primavera [ + Galleria] - laragnatelanews : McLaren 600LT convertibile, aspettando primavera [ + Galleria] - MaurizioMurgia : La nuova #600ltSpider unisce la comprovata eccellenza dinamica in circuito della 600LT Coupé con il piacere delle g… - laragnatelanews : McLaren 600LT convertibile, aspettando primavera [ + Galleria] -

(Di domenica 20 gennaio 2019) La nuova #Spider unisce la comprovata eccellenza dinamica in circuito dellaCoupé con il piacere delle guida a cielo aperto Terzo modello ad essere annunciato sotto il business plan denominato Track25 con un investimento di 1,2 miliardi di sterline ed il quinto a portare la denominazione “Longtail” (LT) Detiene tutte le doti della filosofia della #LT- maggiore potenza, peso ridotto, aerodinamica ottimizzata, focus sulle dinamica per la performance su pista e produzione limitata Gli scarichi alti introdotti nella versione Coupé sono presenti anche sulla versione #Spider, amplificando ulteriormente l’esperienza uditiva e visiva, specialmente quando il tetto o il finestrino posteriore sono abbassati Almeno 80kg più leggera delle concorrenti, con soli 50kg in più dellaCoupé per un peso a secco inferiore a 1,297kg; nessun ulteriore rinforzo necessario per ...