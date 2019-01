Mauro Milanese (amministratore unico della Triestina): “L’obiettivo è salire il prima possibile in Serie B”

lanotiziasportiva

: @mauro_valjean Follow vinto a tavolino. (Milanese di dove? Lazar è di Lambrate) - LazarKaganovic1 : @mauro_valjean Follow vinto a tavolino. (Milanese di dove? Lazar è di Lambrate) - Mauro_di_Roma : E questo 'Davide Steccanella, noto penalista milanese e da ieri difensore di Cesare Battisti' chi lo PAGA?!?! Non c… - antpavolini : RT @piovonorane: Redazione Espresso, giovedì ore 9 scarse. Vicedirettore ansioso milanese: 'Mauro bello, come stai, buon anno eccetera. Ci… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Con la dirigenzaDOC, i giuliani sono tornati a pensare in grande: la Serie B è l’obiettivo da raggiungere ilpossibile, la massima divisione il sogno nel cassetto.di Giuseppe LivraghiAlabarda spaziale! No, non ci stiamo riferendo al cartone animato “Goldrake”, ma ad un’alabarda molto più vicina a noi: la, maggiore compagine calcisticameravigliosa città di Trieste, tornata a pensare in grande dopo anni di delusioni.A tal proposito, abbiamo intervistato, triestino DOC edsocietà giuliana, nonché ex calciatore (con trascorsi non solo nella, ma anche in Serie A con le maglie di Inter, Napoli, Perugia, Cremonese, Torino, Parma ed Ancona), con all’attivo precedenti positive esperienze dirigenziali (con Varese e Leyton Orient)., ladomanda è ...