Matera Capitale spinge turismo | spesa a tavola sale a 30 mld

Matera : arriva la pioggia su una piazza blindata e gremita per l’inaugurazione della Capitale Europea della Cultura : A pochi istanti dalla partenza della diretta in Eurovisione di Rai1 ‘Matera 2019. Open Future’ arriva la pioggia sul palco di piazza San Pietro Caveoso, che ha già raggiunto la quota massima di 3300 persone, per l’inaugurazione di Matera Capitale Europea della Cultura. Impossibile l’accesso, ormai da un’ora, per le elevate misure di sicurezza per l’arrivo delle autorità, in primis del presidente della ...