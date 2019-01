Masahiro Sakurai rivela la sua opinione sull' industria del videogioco e molto altro

Masahiro Sakurai racconta la sua esperienza con Persona 5 : In occasione di un'intervista Masahiro Sakurai, resposabile della serie Super Smash Bros., ha raccontato della sua esperienza con Persona 5 riserbando parole lodevoli per il gioco, riporta VG247.Come possiamo vedere Masahiro non è riuscito a completare il gioco al 100%, ma è comunque rimasto soddisfatto di quanto visto. Egli racconta come il primo titolo della saga da lui giocato sia proprio il primo Persona, il quale uscì per PSX. Masahiro ha ...