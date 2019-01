Marotta blinda Icardi | Resta qui | mancano solo le firme

ilgiornale

(Di domenica 20 gennaio 2019) È toccato a Beppefare chiarezza sulla questione. L'amministratore delegato nerazzurro, nel pre-partita di Inter-Sassuolo, ha così commentato la situazione relativa al rinnovo dell'attaccante: "Incontro discusso con Wanda Nara per il rinnovo del contratto di? Magari è stato chiacchierato per voi, ma queste cose fanno parte delle dinamiche del calcio. Non c'è alcun dubbio che lui rimarrà qui, noi siamo contenti di lui e viceversa. Si trattadi mettere le".su GodinL'argentino nella prossima stagione potrebbe avere come compagno di squadra Diego Godin, fortemente seguito e voluto dalla società meneghina. L'ex dirigente della Juventus, ai microfoni di DAZN, ha confessato l'interesse nei confronti del difensore dell'Atletico Madrid, in scadenza di contratto a giugno con i Colchoneros: "Devo sottolineare come l'Inter ha un appeal molto forte, tanti ...