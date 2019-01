Mara Venier : figli - marito ed età. La carriera televisiva : Mara Venier: figli, marito ed età. La carriera televisiva Mara Venier, carriera e vita privata Storico volto dello spettacolo e del cinema italiano, Mara Venier è sicuramente una delle regine della televisione nostrana. Conosciamo un po’ meglio l’ attrice e conduttrice. Mara Venier nella vita privata Mara Povoleri, in arte Venier, nasce a Venezia nel 1950. Da piccola si trasferisce a Mestre e a soli 17 anni diventa mamma di Elisabetta ...

Domenica In - lo sfogo di Mara Venier : "Se penso a quattro anni fa...". Altro siluro contro la D'Urso : Per Mara Venier, il ritorno in Rai alla conduzione di Domenica In si è trasformato in un trionfo: non solo lo share, ma anche l'affetto degli italiani, pazzi per lei. Ed è contenta, zia Mara. Lo dimostrano anche le sue parole, di cui dà conto Dagospia, pronunciate alla sfilata della collezione moda

Domenica In - da Mara Venier fa irruzione in studio "l'amica di una vita" : sensazionale momento di tv : Altra Domenica e, ovviamente, altro appuntamento con Domenica In, il programma di Mara Venier su Rai 1 campione di share. L'appuntamento è per le 14 del 20 gennaio. E nel frattempo filtrano le indiscrezioni sugli ospiti che animeranno il contenitore di Zia Mara. In primis, una grande amica della con

Barbara D'Urso - bomba su Domenica In e Mara Venier : 'La verità? È normale che suo marito...' : Nell'ultima puntata di Domenica In , Mara Venier ha riservato nuovamente delle attenzioni alla sua arci-rivale , Barbara D'Urso , il cui Domenica Live è stato ora confinato in altri orari. Insomma, la ...

Barbara d’Urso risponde al marito di Mara Venier e elogia Federica Panicucci : Le ultime dichiarazioni di Barbara d’Urso su Mara Venier e Federica Panicucci Barbara d’Urso è tornata a parlare di Mara Venier. Nonostante la rivalità tra Domenica Live e Domenica In, la napoletana ci ha tenuto a precisare che non ha mai litigato con la collega. Non solo: Barbarella ha in qualche modo compreso Nicola Carraro, il […] L'articolo Barbara d’Urso risponde al marito di Mara Venier e elogia Federica Panicucci ...

Mara Venier senza un filo di trucco : la foto che manda in delirio i fan : Che forza Mara Venier. Ora è al timone di Domenica In, ma è dagli anni Ottanta che il pubblico segue la conduttrice e attrice. Anche sui social, dove per la gioia dei suoi fan ‘la zia’ della tv condivide di continuo scatti del suo quotidiano. È grazie a Instagram, per esempio, che di recente abbiamo conosciuto suo figlio Paolo. Era la prima volta che la regina della domenica di Raiuno presentava al suo pubblico social il suo secondogenito, che ...

Mara Venier si commuove per Galeazzi e lascia lo studio in lacrime : 'Non ce la faccio' : La scorsa puntata di Domenica In è stata una puntata molto delicata. La conduttrice Mara Venier ha ospitato, per la seconda volta, Giampiero Galeazzi. Il suo carissimo amico e collega, che lei giocosamente chiama "bisteccone", l'ha fatta però commuovere, al punto che ha lasciato lo studio in lacrime. La donna ha dato luogo ad un'intervista molto profonda per parlare della carriera del suo collega e dei suoi problemi di salute ma, ad un certo ...

Mara Venier vuole tornare a recitare : la fiction con Claudia Mori : Il grande ritorno al timone di Domenica In non impedisce a Mara Venier di continuare a sognare e fare progetti lavorativi anche di altra natura. Così la signora della domenica di Rai1 confessa al settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 16 gennaio di voler tornare a recitare. Il progetto c’è già e vede coinvolta la moglie di Adriano Celentano: “In effetti, c’è un progetto con Claudia Mori per una fiction che si chiamerà ...

