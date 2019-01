L' ombra dei pedofili e le strane carriere dei porporati gay tra le mura vaticane

ilgiornale

: 'Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi ma so… - _Techetechete : 'Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi ma so… - DantiNicola : Da un’ora in aula si dibatte di #Brexit e dei 5 Stelle nemmeno l’ombra... Dopo aver sostenuto la Brexit e l’alleanz… - abicanbox : RT @mic_mic75: Quindi, mi sembra di aver capito che buona parte di voi, se dovesse improvvisamente ricevere un’eredità sorprendente, rispon… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Non basterà a papa Francesco la ormai certa riduzione allo stato laicale dell'ex cardinale statunitense Theodore McCarrick per calmare le acque e gestire a suo modo il vertice sugli abusi sessuali del clero convocato in Vaticano dal 21 al 24 febbraio prossimo, con la presenza dei presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il mondo. Come si ricorderà, la vicenda McCarrick un abusatore seriale - ha provocato un vero e proprio terremoto nella Chiesa cattolica, che dagli Stati Uniti è arrivato in Vaticano, fino a Santa Marta, residenza del Pontefice. Il problema non sono solo gli abusi sessuali, principalmente su seminaristi, che risalgono già agli anni '80 e proseguiti per oltre venti anni. Ciò che maggiormente inquieta è come sia stato possibile che malgrado ci fossero denunce e voci insistenti sulla sua omosessualità attiva e sugli abusi, abbia potuto fare una brillantissima ...