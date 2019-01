LIVE Pacquiao-Broner boxe | Mondiale Welter WBA 2019 in DIRETTA | il filippino favorito | lo

oasport

: Manny Pacquiao vs Adrien Broner LIVE - BOXING Live:: - boytea9755 : Manny Pacquiao vs Adrien Broner LIVE - BOXING Live:: - boytea9755 : Manny Pacquiao vs Adrien Broner LIVE - BOXING Live:: - boytea9755 : Manny Pacquiao vs Adrien Broner LIVE - BOXING Live:: -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Buongiorno e benvenuti alladiWBA dei pesi. Alla MGM Arena di Las Vegas (USA) andrà in scena il primo big match dell’anno per quanto riguarda il pugilato: da una parte il 40enneche difendere la cintura, dall’altra il 29enne statunitense che insegue l’impresa. Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato e avvincente,sembra partirema deve stare attento alla voglia di rivalsa del padrone di casa che può avere il colpo giusto per trionfare.ha conquistato la cintura quest’estate sconfiggendo Matthysse, rendendosi protagonista di un grandissimo ritorno dopo avere lasciato momentaneamente il ring. L’asiatico, icona del pugilato moderno e già Campione del Mondo in ben otto categorie di peso diverse, cercherà di sfoggiare la sua proverbialemolto attenta e ...