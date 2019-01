Little Tony | il ricordo della figlia Cristiana Ciacci a Domenica In fa commuovere Mara

Little Tony - la figlia Cristiana Ciacci racconta : “Il folle e grande amore dei miei genitori” : Ospite del salotto domenicale di Mara Venier la figlia di Little Tony , il popolare cantante scomparso all’età di 72 anni. Cristiana Ciacci , oggi madre di cinque figli, ha racconta to la sua vita e il suo rapporto con il celebre papà. “Quando papà ha scoperto di essere malato io aspettavo il mio quarto figlio. Ho deciso di non dirgli della gravidanza per non dargli una preoccupazione” ha racconta to Cristiana Ciacci . “Ha ...

Domenica In - lacrime per Little Tony : ma il pubblico si scaglia contro la Venier : Domenica In, lacrime in studio per Little Tony: il pubblico sui social critica duramente Mara Venier La puntata di Domenica In del 20 gennaio causa non poche critiche sui social nei confronti di Mara Venier. Scendendo nel dettaglio, dopo l’emozionante intervista a Gina Lollobrigida, entra in studio la figlia di Little Tony, Cristiana. Impossibile non […] L'articolo Domenica In, lacrime per Little Tony: ma il pubblico si scaglia ...