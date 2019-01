L' inquinamento non ha confini | ecco come si sposta attraverso l' Europa

Anfia - Unrae e Federauto : 'Basta tasse su auto. Ricorda superbollo e non ha effetti su inquinamento ' : TORINO - 'La nuova tassa Ricorda il superbollo , non ha effetti sulla riduzione dell'inquinamento, crea un ammanco nel bilancio dello Stato e impatterà sull'occupazione del...

inquinamento e Tir : le emissioni si combattono con le idee e non con le ideologie : Un pericolo, concretissimo, perché non bisogna essere illustri economisti per capire che le conseguenze della politica del "non fare" saranno dannosissime: basta guardare a esperienze recenti per ...