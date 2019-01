L’impresa di un italiano in Russia | corre 39 km a -52°C | mai nessun uomo ci era riuscito

meteoweb.eu

: Corre 39 km a -52 gradi: l'impresa dell'atleta italiano in Russia - RaiNews : Corre 39 km a -52 gradi: l'impresa dell'atleta italiano in Russia - rusky883 : RT @milieurural: Corre 39 km a -52 gradi: l'impresa dell'atleta italiano in Russia - Photogallery - Rai News - NicolaTenerelli : RT @RaiNews: Corre 39 km a -52 gradi: l'impresa dell'atleta italiano in Russia -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Eccezionale impresa di Paolo Venturini, sovrintendente della Polizia di Stato e atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro: in 3h54’10” ha corso la distanza di 39,120 km da Tomtor ad Oymyakon in, alla temperatura di -, con punte di -52,6°C, riuscendo nell’impresa che maiera stato in grado di compiere. Le temperature sono state rilevate da una serie di termometri Delta OHM, certificati a livello mondiale.L’atleta della Polizia è stato accompagnato da due medici del dipartimento di Medicina dello Sport dell’Università di Padova, un traduttore e un accompagnatore, oltre al coinvolgimento di esperti in medicina del freddo dell’Università di Yakutsk.Svolgere attività sportiva in condizioni climatiche estreme offre la possibilità, infatti, agli esperti della medicina dello sport di testare le reazioni del corpo umano, aprendo nuovi ...