Liberi di scegliere : trama e cast del film Rai 1. Quando va in onda : Liberi di scegliere: trama e cast del film Rai 1. Quando va in onda cast e anticipazioni Liberi di scegliere Martedì 22 gennaio 2019 andrà in onda su Rai 1 in prima serata Liberi di scegliere.Il film per la tv diretto da Giacomo Campiotti è ispirato ad una storia vera ed ha come protagonista Alessandro Preziosi. L’attore per l’occasione veste i panni del coraggioso giudice dei minori Marco Lo Bianco che lavora a Reggio Calabria e cerca in ...

Nuova serie tv : con Preziosi «Liberi di scegliere» : Spettacoli RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Doppio dj set rock sabato 19 per inaugurare il ...

Liberi Di Scegliere - Prima Puntata : La Decisione Difficile di Marco Lo Bianco! : Liberi di Scegliere, trama Prima Puntata: famiglie, donne e soprattutto bambini appartenenti a clan mafiosi decidono di farsi aiutare dallo Stato. Tutte le difficoltà, i pregiudizi e l’indifferenza si scontreranno con il sogno di un giudice. La fiction “Liberi di Scegliere” approda sul piccolo schermo su Rai 1 ed è tratta da storie vere. Il popolo televisivo, verrà catapultato nel Sud Italia. Marco Lo Bianco è un giudice dei minori che presta ...

Una bimba cosentina nella fiction di Raiuno "Liberi di scegliere". I complimenti del sindaco Occhiuto alla piccola Karol Mazzei : COSENZA Andrà in onda su Raiuno in prima serata il prossimo 22 gennaio Liberi di scegliere, un film ispirato a una storia di cronaca e ambientato nel Sud Italia. Nel cast compare anche una bambina cosentina di 9 anni, Karol Mazzei. "Ci inorgoglisce apprendere che una nostra giovanissima concittadina " è il commento del ...

Nicole Grimaudo a Blogo : "Liberi di scegliere è iniezione di coraggio e fiducia" (VIDEO) : Guarda la video intervista di Blogo all'attrice che nel film di Rai1 in onda martedì 22 giugno interpreta Enza, la moglie del boss di 'ndrangheta.prosegui la letturaNicole Grimaudo a Blogo: "Liberi di scegliere è iniezione di coraggio e fiducia" (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 18 gennaio 2019 12:05.

Nicole Grimaudo - protagonista in Liberi di scegliere su RaiUno : «Io - mamma ostaggio delle cosche» : ROMA - La 'ndrangheta non si sceglie, si eredita. È questa la consapevolezza che nel 2012 ha spinto Roberto Di Bella, giudice del tribunale minorile di Reggio Calabria, a disporre l'allontanamento dei ...

Alessandro Preziosi giudice anti 'ndrangheta in Liberi di scegliere : «Così salvo i figli dei boss» : 'Liberi di scegliere' la propria strada, il mestiere dei sogni, l'amore. Ma soprattutto Liberi di non subire un destino scelto dai padri, specialmente se sono boss della 'ndrangheta . Il regista ...

Carmine Bruschini di Braccialetti Rossi in Liberi di Scegliere - storia vera d’impegno civile : anticipazioni dal cast - trama e promo : Con protagonisti Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo e Carmine Bruschini di Braccialetti Rossi, il 22 gennaio va in onda su RaiUno Liberi di Scegliere, il film diretto da Giacomo Campiotti che racconta la vera storia di un progetto nato a Reggio Calabria per iniziativa di Marco Lo Bianco, giudice del Tribunale dei minori che decide di intervenire per togliere alle famiglie appartenenti alle cosche i loro figli affinché crescano in un ambiente ...

Liberi di scegliere - film Rai1 con Alessandro Preziosi : conferenza stampa : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Liberi di scegliere, il film tv in onda su Rai1 martedì 22 gennaio 2019. Sono presenti il regista Giacomo Campiotti, il produttore Angelo Barbagallo (Bibi film Tv) e il cast composto da Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Carmine Buschini, Federica Sabatini, Federica De Cola, Corrado Fortuna, Vincenzo Palazzo e Francesco Colella. Ad aprire l'incontro con i giornalisti, che ...

'Liberi di scegliere' - il film in prima visione in onda martedì 22 gennaio su Rai 1 : 'Liberi di scegliere' è il titolo di nuovo film per tv in onda il 22 gennaio in prima serata su Rai 1 che è stato diretto dal regista Giacomo Campiotti ed ha come protagonisti principali: Alessandro Preziosi, Carmine Buschini e Nicole Grimaudio. E' la storia di un giudice dei minori che fa il possibile per cercare di salvare alcuni giovani che altrimenti rischiano seriamente di finire rovinati dalla 'ndrangheta. La trama del film in prima ...

Liberi di scegliere su Rai 1 con Preziosi e Buschini : trama e quando va in onda : trama e cast Liberi di scegliere fiction su Rai Uno con Alessandro Preziosi e Carmine Buschini Liberi di scegliere è la nuova fiction Rai con protagonisti Alessandro Preziosi, Carmine Buschini e Nicole Grimaudo. La serie è firmata da Giacomo Campiotti, già regista di Braccialetti Rossi, che affronta un’altra storia bruciante di dolore e di crescita. […] L'articolo Liberi di scegliere su Rai 1 con Preziosi e Buschini: trama e quando ...