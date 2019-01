L' ho uccisa io L' ex amante del marito confessa l' omicidio di Stefania

huffingtonpost

(Di domenica 20 gennaio 2019) Chiara Alessandri ha ammesso di aver uccisoCrotti, ma non di aver bruciato il corpo. È quanto emerso dall'interrogatorio, avvenuto nella notte in procura a Brescia, della donna accusata die di distruzione di cadavere, per il corpo della vittima trovato carbonizzato nelle campagne di Erbusco (Brescia) venerdì sera.Il difensore della donna fermata ha spiegato che l'incontro tra le due "c'è stato" ma che la sua assistita "non aveva alcuna intenzione di uccidere. Non aveva premeditato nulla".A lanciare l'allarme e a sporgere denuncia era stato il, che ha riconosciuto l'elemento che ha permesso agli inquirenti di identificare la vittima: la fede nuziale che la donna aveva al dito e sulla quale sono incisi il nome dele la data del matrimonio.L'uomo è stato ascoltato a lungo dai carabinieri di Bergamo e Brescia. Secondo le ...