L' evento del Movimento 5 Stelle | Da rifiuto a risorsa

Michelle Hunziker scia con le azzurre a Cortina dopo la discesa - evento in favore delle donne vittime di violenza : A Cortina d’Ampezzo, a margine della discesa libera valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, si è svolta un’iniziativa di grande rilievo con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alla lotta contro la violenza sulle donne. Michelle Hunziker ha sciato con alcune atlete FISI al termine della gara, poi la nota showgirl ha raggiunto Giorgio Serena e Luca Giavi (Vicepresidente e Direttore Generale del ...

Superbowl 2019 : tutti gli ospiti - le star e i cantanti dell’evento. C’è il concerto dei Maroon 5 - Gladys Knight canta l’inno : Domenica 3 febbraio si disputerà l’attesissimo LIII Super Bowl, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, l’atto conclusivo della NFL (il campionato statunitense di football americano). Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA) si affronteranno due squadre a caccia dell’anello ma come sempre il Super Bowl non è soltanto una partita, è un vero e proprio show seguito da 130 milioni di statunitensi e venduto in ...

Overwatch si prepara a celebrare l'Anno del Maiale del calendario cinese con un nuovo evento : La stagione 2019 di Overwatch, già inaugurata l'8 gennaio con la Sfida Bastet di Ana, prosegue con il consueto evento dedicato al nuovo anno del calendario cinese.Apprendiamo da Gamerant quali sono i primi dettagli su cosa potrebbe aspettarci durante l'Anno del Maiale annunciato da Blizzard. Oltre al relativo set di skin tematiche e oggetti che saranno resi disponibili, è possibile che venga dato nuovo risalto alla modalità Cattura la Bandiera ...

Cambia è il nuovo singolo di Le Vibrazioni prima dell’evento al Mediolanum Forum di Assago (video e testo) : Il nuovo singolo di Le Vibrazioni è Cambia. Il gruppo di Francesco Sarcina è finalmente tornato in radio con qualcosa di completamente inedito e che va ad anticipare l'impegno al Mediolanum Forum di Assago del 26 marzo prossimo, con il quale festeggeranno i primi 20 anni di carriera. Si tratta di una ballad rock con la quale si uniscono le sonorità del brano al testo, per un ritorno in radio che si fa incisivo così com'è nelle abitudini ...

Il Benevento piomba su due elementi del Frosinone - : Benevento attivo in questi giorni di mercato. Il ds Pasquale Foggia, riporta Ottopagine.it, mercoledì era a Milano per intavolare una trattativa con il Frosinone per due giocatori: piace il ...

evento sismico in Romagna del 15 gennaio 2019 : è stato un terremoto anomalo? : Mettiamo le mani avanti dandovi subito la risposta: Assolutamente No! Negli ultimi anni stiamo costruendo una gerarchizzazione particolare dei terremoti, per il quale le aree più sismiche sono quelle montuose: Questo concetto è sbagliato! Le Alpi, ovvero la maggiore catena montuosa italiana, non mostrano assolutamente caratteristiche sismiche evidenti, eccetto le porzioni più orientali al confine con la Slovenia. I terremoti possono ...

Fifa 19 : nuovo misterioso evento in programma dal 18 gennaio! Svelato l’aspetto delle nuove card. Stasera alle 19 i primi dettagli : alle 19 di lunedì 14 gennaio i profili social di EA Sports Fifa hanno pubblicato una misteriosa immagine, teaser di un nuovo evento in arrivo su FUT, contenente come unico indizio una data, quella di venerdì 18 gennaio 2019. Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Electronic Arts - Videogioco 69,99 € - 30,40 € 39,59 […] L'articolo Fifa 19: nuovo misterioso evento in programma dal 18 gennaio! Svelato l’aspetto delle nuove card. Stasera alle ...

Ermal Meta alla Fondazione Mirafiore per il recupero dell’evento del 30 novembre : gli ultimi dettagli : Ermal Meta alla Fondazione Mirafiore per il recupero della data annullata del 30 novembre che aveva dovuto rimandare a causa di una brutta influenza che l'aveva costretto a letto. Mantenute le promesse, l'artista di Fier sarà nuovamente a Serralunga D'Alba, in provincia di Cuneo, per la lectio magistralis dal titolo Le strade della parola: in viaggio con Ermal Meta. L'incontro si terrà presso il Teatro della Fondazione il 21 gennaio a partire ...

Danzica - morto il sindaco accoltellato a un evento di beneficenza : era un oppositore del governo : Non ce l'ha fatta il sindaco di Danzica Pawel Adamowicz, che era stato accoltellato ieri da un giovane mentre stava parlando al termine di una manifestazione di beneficenza. I medici che...

Un popolare politico polacco - sindaco della città di Danzica - è stato accoltellato durante un evento di beneficenza : Pawel Adamowicz, un popolare politico polacco, sindaco della città di Danzica da più di 20 anni, è stato accoltellato domenica sera durante un evento di beneficenza ed è in condizioni serie. L’aggressore, un 27enne da poco uscito di prigione, ha detto

VIDEO / Inter Benevento - 6-2 - : highlights e gol della partita - ottavi Coppa Italia - : VIDEO Inter Benevento , risultato finale 6-2, : gli highlights e i gol della partita di Coppa Italia. Nerazzurri ai quarti con punteggio tennistico.

Di Maio annuncia evento a sorpresa con Di Battista : "Non vi rivelo altri dettagli per evitare l'assalto della stampa" : "Domani evento a sorpresa con Alessandro Di Battista. Non vi rivelo altri dettagli anche per evitare l'assalto della stampa". Lo annunciando Facebook il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio senza dare indicazioni sul luogo dell'evento ma invitando gli utenti a collegarsi domani alle 10 di mattina sul social network.In un lancio del 12 gennaio, l'Adnkronos ha scritto che i due esponenti del Movimento 5 Stelle si dovrebbero a Strasburgo per ...