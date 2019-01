Leda Bertè e il suicidio della sorella Mia | ' Aveva lividi su braccia e gambe'

Blastingnews

: RT @FilmNewsItaly: - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: - infoitcultura : Leda Bertè, morte Mia Martini, film con Serena Rossi - infoitcultura : Mia Martini film, la sorella Leda Bertè solleva polemiche su Serena Rossi e le cause della morte di Mimì -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Il 12 maggio del 1995 è una data che difficilmentedimenticherà, visto che è il giorno in cui laMia si è tolta la vita. L'altradi Loredana ha concesso un'intervista a Spy e ha sollevato dubbi su quel maledetto giorno, rivelando come quelsia rimasto sempre un mistero e che ancora oggi i conti non tornano.critica il film 'Io sono Mia' dedicato a sua"La morte di miarimane un mistero irrisolto, con tanti lati oscuri ancora da chiarire e, a distanza di tanti anni, è giusto che se ne riparli". Si apre così l'intervista dial settimanale Spy, in cui a distanza di quasi 24 anni ha voluto ripercorrere il drammascomparsasua amata. "Io e Loredana quel giorno drammatico abbiamo notato deisul corpo di Mia, il che ci fa pensare che poco prima abbia avuto uno scontro con qualcuno, magari con ...