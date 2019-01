Le bellezze italiane al servizio dei videogiochi - articolo

eurogamer

: Supporto agli sviluppatori che vogliano puntare sul Belpaese: il progetto di Italian Videogame Program #IVIPRO - Eurogamer_it : Supporto agli sviluppatori che vogliano puntare sul Belpaese: il progetto di Italian Videogame Program #IVIPRO - M4r14P40l4 : RT @viagginbici: Finalmente la realizzazione della “Via Verde dei #Trabocchi #Abruzzesi”, sicuramente, tra le più’ belle piste #ciclabili i… - fdellaricca : RT @viagginbici: Finalmente la realizzazione della “Via Verde dei #Trabocchi #Abruzzesi”, sicuramente, tra le più’ belle piste #ciclabili i… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Sensibilizzare i produttori disulle. Una vetrina per i borghi, i monumenti e i luoghi dove hanno vissuto i grandi della storia. Il progetto di Italian Videogame Program (IVIPRO) è ambizioso: far sì che giochi come Assassin's Creed II (ambientato totalmente in Italia) non siano soltanto un'eccezione, bensì una sempre più regolare ricorrenza nel mondo videoludico."Sebbene IVIPRO sia stato lanciato ufficialmente nel settembre 2016, al Festival del Cinema di Venezia, il progetto risale al 2014: ci sono voluti un paio d'anni per presentarlo ad AESVI, al MiBAC e alle Film Commission regionali" spiega a Eurogamer.it il presidente di Italian Videogame Program Andrea Dresseno. La spinta nasce dalla consapevolezza che "in Italia siamo letteralmente accerchiati da storie, personaggi e luoghi affascinanti". Una realtà come IVIPRO, insomma, trova terreno fertile ...