L' attivista grillina cade in una buca | risarcita con mille euro dalla Raggi

(Di domenica 20 gennaio 2019) Prima o poi doveva succedere. Con tutte le buche disseminate sulle strade di Roma e la moltitudine di assessori e aspiranti tali che si sono affollati sotto al Campidoglio, non sarebbe stato difficile prevedere la caduta di qualcuno di loro dentro una di quelle voragini. È la storia di Paola Giannone, raccontata da Repubblica Roma, architetto,M5s e in predicato di entrare nella Giunta di Virginiaprima della nomina di Margherita Gatta ai Lavori Pubblici. La vicenda paradossale comincia con lachein unae finisce con un risarcimento dida parte del Comune.La Giannone, insegnante di Tecnologia e informatica all'Istituto Comprensivo di Via Fabiola a Roma, quartiere Monteverde, è inciampata in unanel cortile della scuola il 13 ottobre 2017, fratturandosi il setto nasale. Dopo essere finita in ospedale con 40 giorni di prognosi, è ...