Lamborghini - Al volante della Huracán Evo

quattroruote

(Di domenica 20 gennaio 2019)Evo, come evoluzione. E ci sta. Perché sarebbe semplicemente orribile parlare di restyling al cospetto di una supercar. E poi, lidea dellevoluzione è più che mai azzeccata, in questo caso. Perché non è questione di generici aggiornamenti o di nuovi dettagli estetici, che pure ci sono: date unocchiata al muso e alla coda, per esempio. Qui, lidea stessa di evoluzione si applica a ciò che più di tutto connota una, ovvero i suoi aspetti dinamici. Comè giusto che sia, su una supercar.Il puro piacereguida. E allora, per cominciare, sono arrivate le ruote posteriori sterzanti, che peraltro non sono una novità assoluta a SantAgata: il loro debutto risale a un paio danni fa esatti, sulla Aventador S. Non cera particolare bisogno di uniniezione di agilità, perché già la prima, chiamiamola così, non si faceva certo pregare per infilarsi ...