Lady Trapp mozzafiato a bordo piscina | la sexy Izabel Goulart mostra il suo ‘lato

Sexy bikini per Izabel Goulart in Brasile - Lady Trapp è uno schianto in vacanza [VIDEO] : Izabel Goulart Sexy nell’ultimo video social della sua vacanza in Brasile, la fidanzata di Kevin Trapp in bikini scatena i fan “Grata !! Che bel modo di iniziare l’anno! Connessa con la natura, trascorrendo del tempo di qualità con i miei amici in questo paradiso chiamato Noronha!!“. Con questa didascalia, Izabel Goulart posta un video su Instagram delle sue vacanze in Brasile in cui si mostra vestita solamente ...