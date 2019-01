L' acqua pubblica grillina ci costerà 15 miliardi

ilgiornale

: #ACQUAPUBBLICA: ITALIA DIVENTA MODELLO PER TUTTA EUROPA L'acqua è di tutti. La proposta di legge sull'acqua pubblic… - EleonoraEvi : #ACQUAPUBBLICA: ITALIA DIVENTA MODELLO PER TUTTA EUROPA L'acqua è di tutti. La proposta di legge sull'acqua pubblic… - SergioCosta_min : #AdnkronosLive: L’#acqua deve tornare pubblica: aspetto con impazienza che legge su acqua venga calendarizzata alla… - Mov5Stelle : L’acqua pubblica è la nostra prima stella, abbiamo dalla nostra la volontà espressa nel 2011 da 27 milioni di itali… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Metti che al ministero dell'Economia non si siano accorti che, fuori dalla legge di Bilancio, ci sono 15di spesa non prevista. E che i sostenitori dell'di Stato, non abbiano tenuto conto che il loro progetto peserà sui contribuenti per altri cinqueogni anno. Il tema non è di attualità, ma le cifre sono di tutto rispetto anche di fronte alla manovra.Dopo il reddito di cittadinanza, il prossimo provvedimento di bandiera per il M5s potrebbe diventare il progetto di legge AC52 prima firmataria Federica Daga. L'intento è la "ripubblicizzazione" dell'. Che poi in Italia non è così privatizzata come si possa pensare. Il 97% degli italiani è servito da società prevalentemente pubbliche, solo il 3% sono società a controllo prevalentemente privato o del tutto privato.Per il M5s bisogna comunque tornare alla gestione diretta dei comuni attraverso le aziende speciali, ...