La Supra e le altre - Il fascino delle sportive giapponesi FOTO GALLERY

(Di domenica 20 gennaio 2019) La nuova Toyota, sorella della BMW Z4, segna il ritorno sul mercato della celebre sportiva giapponese, prodotta inizialmente come versione top di gamma della Celica per poi diventare un modello a sé stante a partire dalla terza generazione del 1986.Sportività orientale. Come altri modelli, il nome, che mancava dai listini del marchio dal 2002, rievoca una lunga tradizione di automobiliprovenienti dal Sol Levante, moltequali hanno avuto largo successo in Europa e Nordamerica. In particolare negli anni 90, quando fecero breccia nel cuore degli appassionati la linea, le prestazioni e le soluzioni tecniche di modelli come la Honda NSX e la Mitsubishi 3000GT (GTO, su altri mercati), ma anchevarie Mazda RX-7, Nissan 300ZX e, appunto, della sportiva Toyota. Senza dimenticarecoupé più accessibili, molto in voga al termine del secolo scorso, berline ...