La rivista tedesca pubblicizza una serie con Marco Giallini ma nel titolo spunta la

(Di domenica 20 gennaio 2019) Si tratta di unadi Berlino che, tra le sue pubblicazioni, ha anche un inserto per gli abbonati dedicato alla tv, con la programmazione bisettimanale dei canali tedeschi. E proprio Zitty Fernsehen, questo il nome dell’inserto, è protagonista di uno scivolone non da poco. Nell’annunciare unacon protagonista, il titolista deve essersi lasciato andare con l’italiano, usando una bestemmia al posto di una esclamazione di stupore. Oppure no? Magari la scelta delle parole è stata fatta con cognizione di causa. “”Porca M******, un morto!”, si legge nel. Sempre nella cover si legge poi: una “crime italiana con umorismo nero: “Il commissario e le Alpi” (in Italia “Rocco Schiavone”) dal 26 gennaio sulla Ard”. La copertina sta rimbalzando sui social: chissà che dalle parti di Berlino ...