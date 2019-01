ilfattoquotidiano

: La pornostar Priscilla Salerno su Giulia De Lellis: “Sono sul treno con lei. E’ una nana oscena”… - Cascavel47 : La pornostar Priscilla Salerno su Giulia De Lellis: “Sono sul treno con lei. E’ una nana oscena”… - FQMagazineit : La pornostar Priscilla Salerno su Giulia De Lellis: “Sono sul treno con lei. E’ una nana oscena” - TutteLeNotizie : La pornostar Priscilla Salerno su Giulia De Lellis: “Sono sul treno con lei. E’ una nana… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Ricerca di notorietà? Così i fan diDehanno “bollato” le offese arrivate alla loro beniamina dalla. Attraverso una Instagram story infatti, l’attrice hard ha criticato la giovane influencer attualmente fidanzata con Irama: “Ragazzi sono sulconDe. Ora capisco perché quel tipo Andrea Damante l’ha tradita”, ha esordito, riferendosi alla notizia secondo la quale la storia trae Andrea sarebbe finita proprio per via dei tradimenti di lui. “Lui c’ha provato anche con me, ovviamente essendo di Verona l’ho incontrato in un bar. Io dico, Dio dà il pane a chi non ha i denti”, ha continuato, per poi chiudere con “Unaoscena. Bravo Andrea, bravo!“. I fan della De, tantissimi, si sono subito scagliati contro lamentre l’influencer, al momento, ...