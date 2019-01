La nuova vita del ' Trota' | dalle spese pazze al Pirellone all' import-export con la Russia

Volley - SuperLega 2019 : 18^ giornata - Perugia nuova capolista! Civitanova espugna Trento - i dolomitici perdono la testa : Perugia è la nuova capolista della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Al termine della 18^ giornata c’è stato un nuovo avvicendamento in vetta alla classifica: i Block Devils balzano al comando con un punto di vantaggio su Trento che ha perso in casa con Civitanova cedendo la testa. Quando mancano otto turni al termine della regular season, ci sono quattro squadre raccolte in cinque punti: il campionato è ...

La nuova vita del 'Trota' Bossi jr : “Faccio Import-export con la Russia” : Il secondogenito del fondatore della Lega adesso è founder e ceo della Resil Srl, azienda attiva nel Paese di Putin

Quake 1.5 dà nuova vita al classico FPS : Il lavoro dei modder, specie nei titoli più vecchi e legati alle meccaniche del passato, è sempre ben accetto, specie quando riesce a dare una rispolverata ad un titolo storico riproponendolo con qualche gradita modifica o nuova meccanica.Come riporta Rockpapershotgun, questo potrebbe essere il caso di Quake. Infatti il modder "bloodshot12" ha pubblicato una versione beta di Quake 1.5, lo storico FPS realizzato da id Software e pubblicato da GT ...

Scilipoti si inventa una nuova vita : "Vado a fare il missionario in Africa" : A sessant'anni passati Domenico Scilipoti ha deciso di cambiare vita. Dopo aver mutato professione, da ginecologo a politico, esser passato a un altro partito, dall'Italia dei Valori al Popolo delle Libertà poi confluito in Forza Italia, aver trasformato il proprio cognome in Scilipoti Isgrò (raccogliendo l'eredità del padre), Domenico ha deciso di imbarcarsi verso un altro continente: l'Africa. E così Scilipoti, perché noi ce lo ricordiamo ...

Scilipoti missionario - l'ex grillina serve panini e Razzi fa tv : la nuova vita dei politici : Claudio De Vincenti, dopo aver fatto il sottosegretario allo Sviluppo e il Ministro per il Sud, ora insegna economia alla Sapienza. Dell'Università di Grenada è docente Rocco Buttiglione, un'era ...

Opel Zafira - nuova vita : arriva Life - versione a 9 posti : Una nuova vita per la Zafira. Il monovolume Opel, il primo ad offrire sette posti, oggi diventa un grande van fino a 9 posti. La Opel Zafira Life è, infatti, il quarto modello dopo Citroen Spacetourer,...

Masterchef Italia : ecco tutte le novità della.nuova stagione : Riparte la ricerca del migliore chef amatoriale d’Italia, torna Masterchef Italia. Il cooking show torna da domani, giovedì 17 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno. E lo fa con una grande novità nel cast: accanto ai veterani Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo c’è Giorgio Locatelli, proprietario della prestigiosa Locanda Locatelli, celebre ristorante una stella Michelin con sede a Londra. Nella puntata d’esordio i quattro giudici ...

La nuova vita di Scilipoti : "Io missionario in Africa" : Quanto alla sua vita precedente, "l'attività politica è stata un'esperienza bellissima, nonostante le amarezze per le polemiche che seguirono la mia decisione di cambiare gruppo, a costo di essere ...

Alessandra Canale oggi : la nuova vita dell’ex annunciatrice Rai : Che fine ha fatto Alessandra Canale? nuova vita per l’ex annunciatrice Rai nuova vita per Alessandra Canale, una delle annunciatrici Rai più famose della storia della televisione. oggi Alessandra ha 55 anni e lavora come giornalista a Rai Pubblica Utilità, la struttura che fornisce informazioni per la mobilità e il meteo su tutti i canali […] L'articolo Alessandra Canale oggi: la nuova vita dell’ex annunciatrice Rai proviene da ...

Lunga vita a Destiny 2 - Bungie conferma nuovamente il proprio impegno : Il divorzio tra Bungie e Activision è giunto un po' come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan di Destiny 2, che hanno visto il titolo perdere il patrocinio di un vero e proprio big dell'industria videoludica. Certo, i dissapori tra studio di sviluppo e publisher gravitavano nell'aria da un po': ricordiamo infatti la polemica sollevata dal colosso dell'intrattenimento videoludico in merito agli incassi deludenti dello sparatutto Sci – Fi, ...

Trame Il Segreto : Severo chiede aiuto a Saul per aprire una nuova attività : Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che narra le vicende dei protagonisti di un piccolo borgo ambientato nei primi anni del '900 in Spagna. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti in onda a marzo su Canale 5, riguardano Severo Santacruz, interpretato dall'attore spagnolo Chico Garcia, diventato recentemente papà di una splendida bambina. Il latifondista, infatti, deciderà di rimboccarsi le ...

Preziosi - giudice contro la ndrangheta 'Così regalo ai figli dei boss una nuova vita' : Una storia di riscatto, in cui un magistrato cambia il destino del figlio di un boss. Liberi di scegliere di Giacomo Campiotti , in onda martedì 22 gennaio su Rai1, è ispirato a una vicenda realmente ...

Ciclismo - la nuova vita di Filippo Pozzato! Domenica farà l’esordio in Serie B da giocatore di hockey pista! : Certi amori non finiscono. Dopo ben diciannove stagioni dedicate al Ciclismo su strada, e il ritiro arrivato proprio nell’autunno, Filippo Pozzato non vuole lasciare lo sport agonistico ed è pronto a tornare ad una vecchia passione: quella dell’hockey su pista. L’’ex corridore Wilier Triestina-Selle Italia è pronto a tornare nella disciplina che aveva praticato dai 4 ai 13 anni. Il vicentino, vincitore della Milano-Sanremo del ...

