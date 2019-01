' La mia Teramo vola in America con Batman | Flash e Spiderman'

ilcentro

: RT @sruotolo1: #migranti #naufragio i 117 annegati al largo delle coste libiche li avete sulla coscienza voi potenti di oggi che governate… - Federiko_Teramo : RT @sruotolo1: #migranti #naufragio i 117 annegati al largo delle coste libiche li avete sulla coscienza voi potenti di oggi che governate… - marinellafly12 : RT @BrunelloSoma: @SaraMarcozzi Grande Sarà, appena ritorni a Teramo, sarò presente al 100%, speriamo e ti chiedo di andare nel teramano se… - BrunelloSoma : @SaraMarcozzi Grande Sarà, appena ritorni a Teramo, sarò presente al 100%, speriamo e ti chiedo di andare nel teram… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) ... una storia per capire quello che abbiamo, quale passato e futuro facciamo girare nel mondo. Partendo da una provincia che Di Giandomenico non ha mai lasciato. Neanche per andare in quegli Stati ...