La Lega vuole cambiare il decretone | “Ma non faremo cadere il governo” 

Ora la Lega vuole Pietrostefani : "Macron smetta di coprirlo e ce lo consegni" : Dopo che Matteo Salvini, con l'aiuto del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, è riuscito a riportare in Italia Cesare Battisti , la Lega torna immediatamente all'attacco per poter mettere le mani su ...

Napoli - il Legale : "Koulibaly dal giudice per il ricorso - vuole spiegarsi" : "La vicenda di Koulibaly è fuori dall'ordinario, ecco perché ci sarà anche il giocatore davanti al giudice . Il ragazzo vuole spiegare a parole sue come si è sentito durante tutta la partita e perché ...

Salvini in tour elettorale in Abruzzo : la Lega vuole diventare il primo partito : Ormai è entrata nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali in Abruzzo, del 10 febbraio. E Matteo Salvini per questo, oltre che per ricordare le vittime della tragedia, sarà il prossimo ...

Quella sinistra Legata al passato che vuole saltare sul treno veloce : C'è un mondo, quello di centrodestra, dell'area moderata e liberale che sostiene il lavoro, le grandi opere, ogni processo di modernizzazione, un'area che comprende la Lega, che non ha mai avuto ...

La polizia vuole il Dna di Ronaldo accusato di stupro Il Legale : «Richiesta standard» : Si apre un nuovo capitolo nell’indagine per la presunta violenza sessualeI legali del giocatore: «Richiesta standard»

Perché la Lega non vuole il taglio degli stipendi dei parlamentari (sì - c’entrano i 49 milioni) : La Lega fa le barricate davanti alla possibilità di impostare un taglio alle indennità di deputati e senatori, che il Movimento 5 Stelle indica come obiettivo centrale per il 2019. Dietro alle frasi di circostanza, del tipo "non è nel contratto di governo", si nascondono ragioni più profonde. E sì, c'entrano anche i 49 milioni di euro.Continua a leggere

Napoli - la fidanzata vuole lasciarlo : lui la Lega al guinzaglio e la brutalizza : Picchiarla non gli era bastato. Calci e pugni non erano serviti a tenerla legata a sé. Allora ha pensato di umiliarla, addirittura mettendole al collo il guinzaglio del cane a cui lei era tanto affezionata e che invece lui aveva minacciato di ammazzare se lo avesse lasciato. L' ennesima storia di vi

Basket - l’Italia vuole rinascere nel 2019 dopo anni bui. Milano a caccia dei play-off di EuroLega - ambizioni in Champions… Poi la qualificazione ai Mondiali : Il 2019 cestistico dell’Italia si apre con un notevole numero di argomenti dei quali parlare. L’attività delle Nazionali, la Serie A, l’Europa dei club che l’affrontano tanto tra gli uomini quanto tra le donne: gli argomenti di discussione sono tanti, e non basterebbero forse tre libri per sviscerarli tutti. Quello che segue è un breve sunto di ciò che ci si può aspettare. La Nazionale maschile, dopo tre quarti di finale ...

Reddito di cittadinanza - la Lega vuole rivoluzionarlo : come potrebbe cambiare : La Lega potrebbe rivoluzionare il Reddito di cittadinanza. Il timore del Carroccio è quello di una misura assistenzialista che favorisca soprattutto il Sud Italia. Per questo sta studiando due possibili modifiche: da una parte l'idea di erogare il Reddito attraverso le imprese, dall'altra quella di ispirarsi al modello Lombardia introdotto da Maroni.Continua a leggere

Matteo Salvini - retroscena di Dagospia : colonnelli della Lega in rivolta - vuole sacrificare Giulio Centemero : Certo, i sondaggi ancora lo premiano. Anche se devono essere misurati gli effetti di una manovra pasticciata e quelli dell'imminente reddito di cittadinanza, inviso al suo popolo. Si parla di Matteo ...

Manovra - la Lega vuole la Tari in bolletta contro gli evasori. L’ira dei consumatori : Spunta l'ipotesi della Tari in bolletta: un emendamento della Lega colLegato alla Manovra, che dovrà essere discussa in commissione Bilancio in Senato, e che propone di inserire il pagamento della tassa sui rifiuti nella bolletta elettrica, come già avviene con il canone Tv.Continua a leggere