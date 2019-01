huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La denuncia di Rita Borioni: 'A Domenica In attentatore di Togliatti salutato come simpatico spettatore' - SpaceCowboy21 : RT @HuffPostItalia: La denuncia di Rita Borioni: 'A Domenica In attentatore di Togliatti salutato come simpatico spettatore' - antoniparisi : RT @HuffPostItalia: La denuncia di Rita Borioni: 'A Domenica In attentatore di Togliatti salutato come simpatico spettatore' - nicola1691 : 'A Domenica In attentatore di Togliatti salutato come simpatico spettatore', la denuncia di Rita Borioni -

(Di domenica 20 gennaio 2019) "Apprendo: a 'In' su Rai1, la conduttrice, al termine della presentazione di un libro sull'attentato aavvenuto nel 1948, manda un 'saluto a Antonio Pallante (l'che sparò al leader del Pci) che ci segue da casa. È sconcertante che non si sappia cherischiò di morire, che l'Italia rischiò la guerra civile e che fu solo per la responsabilità dello stessoche si evitarono disordini". Lo scrive su Facebook la consigliera d'amministrazione della Rai,"È sconcertante -aggiunge-si scelga di buttare tutto 'in caciara' eune potenziale assassino siase fosse un simpatico telespettatore qualsiasi. Sono molto preoccupata per quello che sta succedendo in Rai. Molto preoccupata".