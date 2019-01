La Corte Costituzionale della Repubblica Democratica del Congo ha confermato la vittoria

Manovra - la Corte Costituzionale boccia il ricorso presentato dal Pd : “Inammissibile” : La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal Pd per conflitto di attribuzione tra poteri in seguito all'approvazione, avvenuta praticamente senza esame del testo nel merito, della legge di Bilancio. Ma la Consulta ammonisce: "Per le leggi future simili modalità decisionali dovranno essere abbandonate altrimenti potranno non superare il vaglio di costituzionalità".Continua a leggere