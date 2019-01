La Collector Edition di Dark Souls Trilogy costa 500 euro | ecco cosa contiene

Annunciata la data di uscita della Dark Souls Trilogy Collector's Edition per PS4 e Xbox One : Dal 31 maggio 2019, i fan di Dark Souls, potranno fare loro la Dark Souls Trilogy Collector's Edition, che include i tre celebri titoli legati alla saga di Dark Souls e i relativi DLC, per PlayStation 4 e Xbox One.Disponibile per il pre-order solamente sullo store online di Bandai Namco Entertainment Europe, questa Collector's Edition con una tiratura limitata di 2.000 pezzi conterrà:A causa delle tempistiche per la pittura a mano di ogni statua ...

DARK SOULS TRILOGY : Bandai Namco annuncia la Collector’s Edition : Dal 31 maggio 2019, i fan di DARK SOULS, potranno possedere la DARK SOULS TRILOGY Collector Edition, che include i tre celebri titoli legati alla saga di DARK SOULS e i relativi DLC, per PlayStation 4 e Xbox One. Lodate il sole con la Collector’s Edition di DARK SOULS TRILOGY Disponibile per il pre-order solamente sullo store online di Bandai Namco Entertainment Europe, questa Collector Edition con una tiratura limitata ...

Day’s Gone : Annunciati Collector’s e Special Edition con Bonus PREORDER : Sony annuncia ufficialmente le Collector’s e Special Edition di Day’s Gone, pubblicando un nuovo Trailer e rivelandoci allo stesso momento i Bonus riservati a coloro che prenoteranno il gioco, a seguire tutti i dettagli. Day’s Gone: Edizioni da collezione, Bonus e Trailer Coloro che effettueranno la prenotazione di una delle edizioni del gioco (Standard inclusa) indipendentemente dal formato (fisico o digitale), ...

Celeste riceverà una Collector's edition per PS4 e Nintendo Switch : Celeste è stata una delle sorprese più piacevoli del 2018, questo indie ha infatti ottenuto talmente tanto successo di essersi candidato ai The Game Awards 2018 come Gioco dell'Anno. Oggi i ragazzi di Limited Run Games hanno annunciato l'arrivo di una collector's edition del gioco per Nintendo Switch e PS4.Come riporta Polygon, questa speciale versione conterrà al suo interno una copia fisica del gioco, un peluche a forma di fragola alata (la ...

Nubia X Collectors Edition con 512 GB di memoria lanciato in Cina insieme alla versione Blue con 8 GB di RAM : Dalla Cina arriva la notizia del lancio di Nubia X Collectors Edition, speciale versione dello smartphone con 512 GB di memoria integrata L'articolo Nubia X Collectors Edition con 512 GB di memoria lanciato in Cina insieme alla versione Blue con 8 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Jak and Daxter : The Precursor Legacy Collector's Edition annunciata per PS4 : Jak and Daxter: The Precursor Legacy Collector's Edition è un'edizione limitata e da collezione dedicata al celebre franchise, e come riporta Dualshockers è stata annunciata ufficialmente per PS4.Si tratta dunque di una particolare edizione speciale che potremo acquistare sul sito ufficiale di Limited Run Games. Le copie sono limitate, e si tratta di 5000 copie fisiche della versione standard del gioco, e 2500 copie fisiche della Collector's ...

Diamo uno sguardo alla meravigliosa Collector's Edition di Devil May Cry 5 : La divisione statunitense del noto portale di e-commerce Amazon ha messo a listino oggi una Collector's Edition per l'atteso Devil May Cry 5, svelando i preziosi contenuti fisici che saranno inclusi nell'edizione.Come riferisce VG24/7, la Collector's comprende una custodia rigida, un art book esclusivo, alcune spillette, un adesivo con scritto "I Love Osaka", una stampa in tessuto e una ghiotta replica del furgone che avevamo già visto nei ...