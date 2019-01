Juventus | Ronaldo segna come tutto il Chievo E nel ritorno è sempre letale

Juventus - Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina vanno a vedere la partita del figlio : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata intorno alle 12 sul campo della Continassa per svolgere il secondo allenamento in vista della partita contro il Chievo Verona. Al termine della seduta ovviamente i giocatori bianconeri hanno lasciato il JTC per tornare a casa e godersi un po' di meritato riposo. La preparazione della Juventus in vista del Monday Night riprenderà domani in mattinata. Dunque i giocatori bianconeri hanno approfittato per ...

Juventus - Cancelo : 'Ronaldo il migliore al mondo - fa la differenza' : TORINO - ' Abbiamo l'ambizione di ottenerne altri e lavoriamo ogni giorno per questo'. A pochi giorni dal trionfo in Supercoppa Joao Cancelo non si accontenta e guarda avanti dopo il primo trofeo ...

Fifa 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di dicembre : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di dicembre e si tratta ancora una voltadi Cristiano Ronaldo Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Electronic Arts - Videogioco 69,99 € - 30,40 € 39,59 € Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di dicembre proviene da I ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si dichiarerà colpevole di evasione fiscale : Lunedì sera, quasi certamente, titolare contro il Chievo, martedì ritorno a Madrid ma non sarà un viaggio di piacere per Cristiano Ronaldo . L'attaccante portoghese della Juventus si presenterà al ...

Per Buffon la Juventus di Ronaldo è la favorita in Champions League : A Keylor Navas, probabilmente uno degli estremi difensori più forti del mondo, in estate è stato aggiunto in rosa il belga Thibaut Courtois, che col passare del tempo si è preso i galloni da titolare:...

Juventus - Cristiano Ronaldo su Instagram : umore alle stelle - CR7 balla sul tapis roulant : Il suo 2019 è iniziato nel migliore dei modi. Uno scampolo di partita contro il Bologna e poi il match contro il Milan dove, con un colpo di testa, ha messo la firma sul successo in Supercoppa ...

Juventus a riposo dopo la Supercoppa - ma Cristiano Ronaldo si allena in palestra : dopo la vittoria in Supercoppa contro il Milan, la Juventus ha immediatamente fatto il suo rientro a Torino. I bianconeri sono arrivati in Italia alle 6:30 di questa mattina è Massimiliano Allegri ha deciso di concedere una giornata di riposo ai suoi ragazzi. Infatti, la preparazione della Juve riprenderà domani nel primo pomeriggio. Nonostante il giorno di riposo, però, alcuni bianconeri hanno deciso comunque di lavorare. In particolare ...

Juventus - spese mediche e pallone autografato da Ronaldo in regalo ad orfani di guerra : Cristiano Ronaldo sta trascinando la Juventus con gol e grandi prestazioni, il portoghese è andato in rete anche nella gara di Supercoppa italiana contro il Milan. Nel frattempo nella giornata di ieri a Khartsizk nella Repubblica Popolare di Donetsk sono stati consegnati i fondi raccolti dai tifosi Juventus dell’associazione “Quelli di via Filadelfia” per il pagamento delle spese mediche di un bambino di 12 anni, Gleb ...

Juventus - Davids : 'Matuidi mi piace molto. Champions? Con Ronaldo...' : TORINO - 'Non ho visto la finale ieri, però penso che quella della Juventus sia stata una bella vittoria. I bianconeri possono vincere ancora quest'anno il campionato anche se a loro non può bastare. ...

Davids : Juventus - Matuidi mi assomiglia. Champions - con Ronaldo... : ROMA - 'Non ho visto la finale ieri, pero' penso che quella della Juventus sia stata una bella vittoria. I bianconeri possono vincere ancora quest'anno il campionato anche se a loro non puo' bastare. ...

Juventus - grandi festeggiamenti per Cristiano Ronaldo e compagni : le foto social : Ieri sera, la Juventus si è aggiudicata l'ottava Supercoppa della sua storia. I bianconeri hanno avuto la meglio sul Milan grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo. Al termine della partita i giocatori della Juve hanno potuto alzare il trofeo al cielo di Gedda e poi hanno festeggiato tutti insieme negli spogliatoi. I bianconeri hanno liberato la loro gioia e soprattutto hanno voluto condividere le immagini più belle dei festeggiamenti sui social. ...

Juventus-Milan : 1-0. Le Pagelle : Ronaldo decide la supercoppa : Juventus-Milan: 1-0. Le Pagelle: Ronaldo decide la supercoppa Nel match tra Juventus-Milan valida per la supercoppa, i bianconeri vincono il primo trofeo dell’anno grazie al suo uomo simbolo, il solito Ronaldo. I pronostici sono stati rispettati, ma il Milan è riuscito a limitare i danni, non disdegnando. Infatti nella prima parte del match i rossoneri sono stati convincenti, con un Cutrone acceso. Poi però il Milan non è stato ...

VIDEO Juventus-Milan 1-0 - Highlights e sintesi della Supercoppa Italiana. Il gol di Cristiano Ronaldo - espulso Kessié : La Juventus ringrazia Cristiano Ronaldo ed alza il decimo trofeo della gestione Allegri: a Jeddah il Milan è sconfitto per 1-0 nella finale della Supercoppa Italiana grazie alla rete nella ripresa del portoghese. Tanti gli episodi: da un rigore per parte reclamato, alla traversa di Cutrone in avvio di ripresa, fino al gol del raddoppio annullato a Dybala. Da sottolineare anche che il Milan ha chiuso in dieci per l’espulsione di ...

Supercoppa Italiana – La gioia social di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria della Juventus : tutta la felicità di CR7 nei suoi post : Cristiano Ronaldo manifesta tutta la sua gioia per il suo primo trofeo con la Juventus sui social: i post dell’attaccante portoghese dopo la vittoria della Supercoppa Italiana Felicissimo per il successo di oggi della sua Juventus in Supercoppa Italiana contro il Milan a Gedda, Cristiano Ronaldo, non ha atteso molto prima di manifestare tutta la sua gioia sui social. L’attaccante portoghese, che ha deciso la partita col suo ...