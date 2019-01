Juventus-Darmian | c' è l' accordo Arriva nei prossimi giorni

gazzetta

: #Mercato Juve-Darmian: accordo! Arriva nei prossimi giorni. - Gazzetta_it : #Mercato Juve-Darmian: accordo! Arriva nei prossimi giorni. - n01091984 : RT @Gazzetta_it: #Mercato Juve-Darmian: accordo! Arriva nei prossimi giorni. - craigberry73 : RT @Gazzetta_it: #Mercato Juve-Darmian: accordo! Arriva nei prossimi giorni. -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Lastringe per un rinforzo sulla fascia sinistra: il club bianconero di fatto ha in mano Matteo, 29 anni, esterno del Manchester United, corteggiato a lungo dalla Signora in estate. ...